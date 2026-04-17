Solapur Temperature: साेलापूरचा पारा ४३.४ अंशांवर; तापमानाचा पुन्हा उच्चांक; शनिवारपासून उतरणार पारा, अवकाळी अन्‌ ढगाळ वातावरणाचाही अंदाज!

सोलापूर : सोलापुरात तापमानाचा रोज नवनवीन उच्चांक गाठत आहे. सलग तीन दिवसांपासून सोलापूरचे तापमान ४३ अंश सेल्सिअसच्या पुढे नोंदविले जात आहे. सोलापुरात १० एप्रिलपासून ते आजपर्यंत रोजच तापमानाचा उच्चांक गाठत आहे. अंगाची लाही-लाही करणारे ऊन दुपारच्या सुमारास पडत असल्याने अनेकजण घराबाहेर पडणे टाळत आहेत. सध्या वाढलेला तापमानाचा पारा शनिवारपासून (ता. १८) घटण्यास सुरवात होईल, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. सोलापुरात कमाल तापमानासोबतच किमान तापमानातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे रात्रीच्या सुमारासही प्रचंड उकाडा जाणवत आहे. तापमानाचा पारा भडकल्यानंतर अवकाळी पाऊस हजेरी लावत असल्याचा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. शनिवारी (ता. १८) व रविवारी (ता. १९) सोलापुरात वाऱ्याचा वेग वाढेल. या दोन दिवसात ढगाळ वातावरण आणि अवकाळी पाऊस होईल, अशी शक्यताही हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. रविवारनंतर तापमानाचा पारा ४० अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहिल, असा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे. उष्माघाताची शक्यता गृहित धरून आरोग्य विभागही सतर्क झाला आहे. सोलापुरातील छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात स्वतंत्रपणे उष्माघात कक्षाची सुरू केला आहे.