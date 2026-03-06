सोलापूर

Jyoti Waghmare Success Story : आमची ज्योती आता खासदार होणार! प्रा. ज्योती वाघमारे यांच्या आई-वडिलांनी दाटलेल्या कंठाने व्यक्त केल्या भावना

Solapur slum girl Jyoti Waghmare success story : सोलापूरच्या झोपडपट्टीत वाढलेल्या ज्योती वाघमारे यांनी कष्टकरी आई-वडिलांच्या संघर्षातून शिक्षणाच्या जोरावर मोठे यश मिळवत खासदार होण्यापर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास पूर्ण केला.
सकाळ डिजिटल टीम
सोलापूर : ज्या हातांनी हॉटेलमध्ये लोकांची उष्टी प्लेट उचलली आणि ज्या हातांनी दिवसभर कारखान्यात राहटा ओढला, त्याच हातांनी आज आनंदाश्रू पुसताना उर भरून येतोय... आमची ज्योती आता खासदार होणार!" हे शब्द आहेत एका अभिमानित पित्याचे आणि (jyoti waghmare solapur success story) माऊलीचे.

