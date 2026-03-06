Jyoti Waghmare Success Story : आमची ज्योती आता खासदार होणार! प्रा. ज्योती वाघमारे यांच्या आई-वडिलांनी दाटलेल्या कंठाने व्यक्त केल्या भावना

सोलापूर : ज्या हातांनी हॉटेलमध्ये लोकांची उष्टी प्लेट उचलली आणि ज्या हातांनी दिवसभर कारखान्यात राहटा ओढला, त्याच हातांनी आज आनंदाश्रू पुसताना उर भरून येतोय... आमची ज्योती आता खासदार होणार!" हे शब्द आहेत एका अभिमानित पित्याचे आणि (jyoti waghmare solapur success story) माऊलीचे. .सोलापूरच्या बाबू जगजीवनराम झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागनाथ आणि सावित्री वाघमारे या कष्टकरी दांपत्याच्या डोळ्यांत आज आनंदाश्रू होते. कारण, त्यांची लेक खासदार होणार ही आनंदवार्ता आली होती. त्या आनंदाश्रूमुळे भरून आलेल्या उराने व दाटलेल्या कंठाने त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्यांनी खासदार होणाऱ्या लाडक्या लेकीप्रती अभिमान व्यक्त केला..घरात आठ जणांचे कुटुंब. वडील नागनाथ वेटर म्हणून काम करायचे, तर आई सावित्री भुतडा टॉवेल कारखान्यात कष्ट करायची. आई स्वतः अशिक्षित (अंगठा बहादूर) आणि वडील जेमतेम चौथी पास. अशा परिस्थितीत शिक्षणाचे महत्त्व काय असते, हे या दांपत्याने ओळखले होते. घरात वीज नव्हती, पण लेकीच्या डोळ्यात जिद्द होती..Jayant Patil Criticism Pune Bridge Project : पुण्यातलं आठवं आश्चर्य! या ब्रिजवर चढू शकता पण उतरू शकत नाही, कंत्राट द्यायच्या घाई गडबडीत चूक; जयंत पाटलांचा टोला.एक काळ असा होता की हलाखीच्या परिस्थितीमुळे हाता-तोंडाची गाठ पडणे कठीण होते. "माझा बाप वेटर आहे" असे सांगताना ज्योती वाघमारे यांच्या डोळ्यांत पाणी यायचे, तेव्हा या आई-वडिलांचे काळीज पिळवटून निघायचे. पण आज त्याच आई-बापाची मान अभिमानाने ताठ झाली आहे..आम्ही सहा मुलांना काबाडकष्ट करून वाढवले. दहावीला बोर्डात मागासर्गीयात प्रथम आलेल्या ज्योतीने कधीही हार मानली नाही. परिस्थिती बिकट म्हणण्यापलिकडची होती. ज्योती आमची स्वत:चा खर्च स्वत: भागवायची. तिच्या या कष्टाचे फळ मिळाले. आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आशीर्वादाने आमच्यासारख्या दलितांच्या घरात सोन्याचा दिवस उगवला आहे. पोरीच्या संघर्षाचे यश पाहून आनंदाने, गर्वाने छाती मोठी झाली.- नागनाथ वाघमारे, ज्योती वाघमारे यांचे वडील.Karnataka CM Rotation Issue : कर्नाटकच्या राजकारणात होणार मोठा गेम? '...तर वेगळा निर्णय घेऊ!' डी. के. शिवकुमार यांचा हायकमांडला थेट इशारा; सिद्धरामय्यांची खुर्ची धोक्यात?.डोळ्यात पन्नास वर्षांचा संघर्ष तरळतोय. झोपडपट्टीतील त्या दोन खोल्यांचा अंधार आठवला की आजही डोळे पाणावतात. आज आम्हाला लोक ''खासदार ज्योती ताईंचे आई-वडील'' म्हणून ओळखतात, हीच आमच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी कमाई आहे. तिने स्वबळावर, कोणाचाही आधार नसताना रात्रीचा दिवस करून हे यश मिळवले आहे. आज रडाव काय आणि बोलाव काय अशी आमची आनंदाची स्थिती आहे.- सावित्री वाघमारे, ज्योती वाघमारे यांच्या आई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.