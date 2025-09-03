Solapur News: 'सोलापूरचे पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांची लांबोटी येथील विसर्जन स्थळाची पाहणी'; पोलीस अधिकाऱ्यांना दिल्या महत्त्वाच्या सूचना

-राजकुमार शहामोहोळ : मोहोळ शहर व परिसरातील घरगुती तसेच सार्वजनिक गणेश मुर्तिचे विसर्जन सीना नदीवरील कोळेगाव-लांबोटी येथील जुन्या पुलावर केले जाते. या महत्त्वाच्या विसर्जन स्थळाची पाहणी करून बंदोबस्ताच्या दृष्टीने पोलीसांना आवश्यक सूचना देण्यासाठी पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी मंगळवार ता 2 रोजी विसर्जन स्थळाला भेट देऊन विसर्जनाच्या वेळी घ्यावयाची दक्षता व प्रशासनाने केलेल्या व्यवस्थे बाबतची माहिती अधिक्षक कुलकर्णी यांनी दिली..Shambhuraj Desai: अहिल्यादेवींचे स्मारक आत्मगौरवाचे प्रतीक: पालकमंत्री शंभूराज देसाई; 'धनगर समाजाच्या मागण्या अनेक वर्षे दुर्लक्षित राहिल्या'.यावेळी त्यांनी विसर्जन स्थळी सुरक्षितता, प्रखर प्रकाशाची व्यवस्था, निष्णात पोहणाऱ्या व्यक्ती आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. पाण्याचा प्रवाह व खोली, याचा अंदाज घेऊन सीना नदीच्या पात्रात तीव्र प्रवाह व खोल पाण्यात विसर्जन टाळावे. पोलिसांनी निर्देशित केलेल्या ठिकाणीच विसर्जन करावे..मूर्ती विसर्जना पूर्वी निर्माल्य (फुले, हार) वेगळे करावेत, वेळेचे पालन व शासनाने ठरवलेल्या वेळेतच विसर्जन करावे, वाहतूक नियमांचे पालन करावे, मिरवणूक आणि विसर्जना वेळी वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करावे, वाहने निर्देशित पार्किंग स्थळीच पार्क करावीत, कृत्रिम तलावांचा वापर करावा, स्थानिक प्रशासनाने ठरवलेल्या ठिकाणांचा, जसे की कृत्रिम तलाव, विसर्जनासाठी वापर करावा..विसर्जन स्थळी आपत्कालीन परिस्थितीत उपयोगा साठी महसूल प्रशासना कडून बोटी ची व्यवस्था केली आहे. या पाहणी वेळी संकेत देवळेकर, (उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सोलापूर) हेमंत शेडगे, (पोलीस निरीक्षक, मोहोळ) नामदेव शिंदे, (जिल्हा विशेष शाखा) महादेव देशमुख, उपसरपंच, कोळेगाव, सज्जन पाटील, अभिजीत लवळे, (ग्रामसेवक) लांबोटी,व कोळेगाव-लांबोटीचे पोलीस पाटील उपस्थित होते..Satara News: श्री गिरिजाशंकर देवस्थानास ‘ब’ वर्ग दर्जा; अनेक वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण; जयकुमार गोरेंचा पाठपुरावा, मंदिर परिसराचा होणार विकास .सर्व नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करून सुरक्षित आणि शांततापूर्ण गणेश विसर्जन पार पाडावे, असे आवाहन आधिक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी केले. दरम्यान मोहोळ नगरपरिषदे च्या वतीने मीनाताई ठाकरे उद्यानातील हौदात विसर्जनाची व्यवस्था केल्याची माहिती मुख्याधिकारी डॉ योगेश डोके यांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.