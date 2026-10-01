Solapur Spectacles Purchase: सोलापुरात ५० लाखांच्या चष्मा खरेदीवर प्रश्नचिन्ह; वर्कऑर्डरच्या दाव्याची चौकशी, दोन दिवसांत अहवाल

सोलापूर: आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयांकडून ५० लाख रुपयांतून चष्मा खरेदी प्रक्रिया राबवली. निविदा प्रक्रिया आठवडाभरात पूर्ण करून एक दिवस आधी वर्कऑर्डर दिल्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. वर्षा डोईफोडे यांनी सांगितले पण प्रत्यक्षात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातून चष्मे खरेदीची प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. .MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.यामुळे कार्यारंभ आदेशच दिला नसल्याचे सूत्रांकडून कळते. यामुळे आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी नियुक्त केलेल्या चौकशी अहवालातून खरेदीचे सत्य समोर येणार आहे. आषाढी एकादशी दिवशी (२५ जुलै) झालेल्या आरोग्य शिबिरात वारकऱ्यांची नेत्र तपासणी करण्यात आली. तपासणी झाल्यानंतर मोफत चष्मे वाटप करण्यात आल्याचा दावा जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी केला आहे..पण प्रत्यक्षात कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर एकाच दिवसात ५० लाख रुपयांतून चष्मे उपलब्ध झाले का, या प्रश्नावर प्रशासनाकडून कोणतेही उत्तर दिले नाही. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. डोईफोडे यांनी निविदा प्रक्रिया राबवली आहे. वर्कऑर्डर दिल्यानंतर पुरवठादाराने चष्मे उपलब्ध करून दिल्याचे मान्य केले आहे तर दुसरीकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना वर्कऑर्डरच देण्याचे अधिकार आहेत, त्यांच्या कार्यालयांकडून वर्कऑर्डरच दिली नसल्याचे समोर आले आहे..Yavatmal DCC Election: डीसीसी'च्या रणधुमाळीत ‘बिनविरोध’चा डाव! खासदार संजय देशमुख बिनविरोध; पुसद तालुका गटही बिनविरोध . अहवालानंतरच पुढील कारवाई... जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना चष्मा खरेदी निविदा प्रक्रियेची चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या दोन दिवसात चौकशी अहवाल सादर केला जाणार आहे. चौकशी अहवालातून निविदा प्रक्रिया व चष्मा खरेदीचे सत्य समेार येणार आहे. पण चष्मा खरेदीची निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून कळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.