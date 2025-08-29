Solapur News: डीजेमुक्त साेलापूर हाच पर्याय; भावी पिढीचा ठाम संदेश, सजग सोलापूरकर समितीच्या मानवी साखळीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

सोलापूर : सोलापुरात गुरुवारी वेगळेच दृश्य पाहायला मिळाले... दुपारी एक वाजताची वेळ...पावसाच्या सरी बरसत होत्या... पण, अशा भर पावसातही दोन हजारांहून अधिक विद्यार्थी-विद्यार्थिनी रस्त्यावर उभे राहून डीजेमुक्त सोलापूरसाठी एकच हाक देत होते. भावी पिढीचा हा ठाम संदेश; ‘डीजेमुक्त सोलापूर हाच पर्याय’ असल्याची जाणीव करून देत होता. ‘कर्णकर्कश डीजे बंद करा’, ‘सोलापूर १०० टक्के डीजेमुक्त झालेच पाहिजे’, अशा घोषणांनी सात रस्ता परिसर, रंगभवन चौक, आंबेडकर चौक, चार हुतात्मा चौक परिसर दणाणून गेला होता..डीजेमुक्त सोलापूरसाठी ‘सजग सोलापूरकर समिती’तर्फे आयोजित मानवी साखळीला शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला. संगमेश्वर महाविद्यालय, सुयश विद्यालय, हिंदुस्थानी कॉन्व्हेंट, रॉजर्स स्कूल, मेरी बी हार्डिंग, हरिभाई देवकरण प्रशाला, ज्ञानप्रबोधिनी, सेवासदन प्रशाला, सिद्धेश्वर प्रशाला यासह तब्बल १२ शाळा-महाविद्यालयांनी या मानवी साखळीत सहभाग घेतला. ही मानवी साखळी केवळ एक आंदोलन नव्हते, तर भावी पिढीचा ठाम संदेश होता, ‘डीजे हटल्याशिवाय थांबणार नाही!’.पुतळ्यांना अभिवादन करून साखळीचा प्रारंभसात रस्ता परिसरातील महाराणा प्रताप पुतळा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर व चार हुतात्मे यांच्या पुतळ्यांना पुष्पहार अर्पण करून मानवी साखळीस प्रारंभ झाला. सात रस्त्यापासून चार हुतात्मा पुतळ्यापर्यंत मानवी साखळी उभी राहिली. रंगभवन, डफरीन चौक, आंबेडकर चौक या मार्गावर उभारलेली ही साखळी शिस्तबद्ध होती. विद्यार्थ्यांमधील स्वयंशिस्तही दिसून आली..पावसातही विद्यार्थ्यांचा जोशसोलापूर शहरात गुरुवारी दिवसभर रिमझिम पाऊस सुरू होता. तरीदेखील दुपारी एक ते दीड या वेळेत तब्बल दोन हजार विद्यार्थी पावसाची तमा न बाळगता रस्त्यावर उतरले होते. अनेक विद्यार्थी जोरदार घोषणाबाजी करत होते. तर काहींनी हातामध्ये डीजेविरोधी फलक उंचावत आपला सहभाग नोंदवला होता. पावसातही न डगमगता मुले या आंदोलनात सहभागी झाल्याने रस्त्यावरून ये-जा करणारे लोकही कुतूहलाने पाहात होते..घोषणांनी दुमदुमले रस्ते‘डीजेमुक्त सोलापूर झालेच पाहिजे’, ‘ढोल-ताशांचा गजर करा, डीजे बंद करा’ असे संदेश देणारे फलक विद्यार्थ्यांच्या हातामध्ये होते. एक ते दीड या वेळेत मानवी साखळीमुळे सात रस्ता परिसरापासून चार हुतात्मा पुतळ्यापर्यंतचा परिसर दणाणून गेला होता. पावसातही विद्यार्थ्यांची जिद्द आणि शिस्त पाहून नागरिकांनी टाळ्यांच्या गजरात प्रतिसाद दिला. ‘आमच्या आरोग्यावर, अभ्यासावर आणि पर्यावरणावर डीजेचे गंभीर दुष्परिणाम होत आहेत. त्यामुळे आता आवाजाच्या या दहशतीला पूर्णविराम हवा. परंपरेचा आनंद आम्ही ढोल-ताशांच्या गजरात साजरा करू, पण डीजे नको’ असे विद्यार्थ्यांचे ठाम म्हणणे होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.