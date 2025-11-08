Solapur Factory : प्रथमेश पाटील यांना संत दामाजी सहकारी साखर कारखान्याचे स्वीकृत संचालक म्हणून नियुक्ती!

मंगळवेढा : कारखान्याची मासिक बैठक कारखाना कार्यस्थळावर अध्यक्ष शिवानंद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली त्या बैठकीमध्ये हा ठराव मंजूर झाला. कारखान्याच्या विद्यमान संचालकाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीपूर्वी दिवंगत संचालक प्रकाश पाटील यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. कारखान्याच्या सभासदांचे सभासदत्व कायम टिकवन्यापर्यंत त्यांनी न्यायालयीन लढा दिला होता देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. .शिवाय त्यानंतर कारखाना निवडणुकीत सर्वपक्षीयांना एकत्र घेऊन समविचारी आघाडी निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याने कारखान्याच्या निवडणुकीत समविचारी आघाडीचे पॅनल बहुमताने निवडून आले नंतर काही महिन्यात प्रकाश पाटील यांचे पुणे येथे अपघातात उपचारादरम्यान त्यांचा निधन झाले. त्यांच्या रिक्त जागी त्यांचे पुत्र प्रथमेश पाटील यांना संधी द्यावी अशी मागणी समविचारी आघाडीतील एका गटाचे प्रमुख भगीरथ भालके यांनी काही महिन्यापूर्वी कारखानास्थळावर केली त्यानंतर हा विषय थांबला होता गत पंधरा दिवसांपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर समविचारी आघाडीची निवडणुकीची चर्चा करण्यासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी पाटील समर्थकांनी प्रथमेश पाटलाच्या निवडीची मागणी लावून धरली..Kolhapur : राजू शेट्टींचे पीए स्वस्तिक पाटील यांना ऊस आंदोलनावेळी धक्काबुक्की, दालमियाला एका तासात दर जाहीर करण्यास पाडलं भाग....त्यावेळी अध्यक्ष शिवानंद पाटील यांनी येणाऱ्या मासिक बैठकीत याबाबतचा ठराव मंजूर करून साखर संचालकाला पाठवणार असल्याचा शब्द दिला. त्या शब्दाप्रमाणे आज कारखान्याच्या मासिक बैठकीमध्ये हा ठराव मंजूर करण्यात आला. निवडीनंतर प्रथमेश पाटील यांचा अध्यक्ष शिवानंद पाटील यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी उपाध्यक्ष तानाजी खरात, संचालक गौडप्पा बिराजदार,बसवराज पाटील,औदुंबर वाडदेकर, रेवनसिद्ध लिगाडे, तानाजी कांबळे,दिगंबर भाकरे, महादेव लुगडे,राजेंद्र पाटील,गोपाळ भगरे, दया सोनगे, भारत बेदरे,गौरीशंकर बुरकुल,अशोक केदार,दादा दौलतडे,सुरेश कोळेकर,राजू मेथकुटे, राष्ट्रवादीचे मतदार संघ अध्यक्ष संतोष रंधवे शहराध्यक्ष चंद्रशेखर कोंडूभैरी,जमीर इनामदारआदीसह कार्यकारी संचालक व कर्मचारी उपस्थित होते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.