Solapur Airport: तिसऱ्या शहराकडे सोलापूरचे ‘टेक ऑफ’; सोलापूर-हैदराबाद विमानसेवेस आजपासून प्रारंभ, पहिल्याच दिवशी ४५ प्रवासी!

सोलापूर : सोलापूर विमानतळावरून गोवा, मुंबईनंतर शुक्रवारी (ता. १७) एप्रिलपासून हैदराबाद विमानसेवा सुरू होत आहे. सोलापूर विमानतळ आता गोवा, मुंबईनंतर हैदराबाद या तिसऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी जोडले जात आहे. पहिली फ्लाइट हैदराबादहून सायंकाळी ५.३० वाजता सोलापूर विमानतळावर लँड होईल, तर सायंकाळी ६.१० वाजता हैदराबादसाठी टेक-ऑफ करणार आहे. या सेवेमुळे आता सोलापूर हैदराबादशी जोडले जाणार आहे. यामध्ये बहुतांश प्रवासी हे तिरुपतीसाठी जाणारे असल्याचे कळते.सोलापूर विमानतळावरून आजपासून हैदराबादची विमानसेवा सुरू होत आहे. पहिल्याच दिवशी हैदराबादसाठी ४५ हून अधिक प्रवाशांनी बुकिंग केले आहे. रविवारच्या फ्लाइटला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. आठवड्यातून चार दिवस सेवा असणार आहे. प्रवाशांचा वाढता प्रतिसाद पाहून सेवेचे दिवस वाढविण्यात येणार असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले आहे..मुंबईची सेवा तीन दिवसांवरसोलापूर-मुंबई विमानसेवा आठवड्यातून सात दिवस होती; परंतु फ्लाइटच्या तांत्रिक कारणांमुळे सध्या ही सेवा चार दिवसांवर आणली आहे. पुढील आठवड्यापासून ही सेवा तीन दिवसांवर आणली जाणार असल्याचे सूत्रांकडून कळते. मात्र, हा बदल काही दिवसांसाठीच असणार आहे. काही दिवसांनी पुन्हा प्रवाशांचा प्रतिसाद आणि तांत्रिक अडचणी दूर झाल्यानंतर सेवा पूर्ववत करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले..पुण्यातील स्लाॅटबाबत अधिकृत माहिती नाहीपुणे विमानतळावर सोलापूरसाठी स्लॉटला मंजुरी देण्यात आल्याचे कळते; मात्र अद्याप त्याबाबत सोलापूर विमानतळ व्यवस्थापनाला कोणतीही अधिकृत माहिती प्राप्त झालेली नाही. स्टार एअरकडून सोलापूर-पुणे विमानसेवा सुरू करण्याची तयारी दाखविण्यात आली होती; परंतु कंपनीलाही स्लॉट उपलब्ध केल्याबाबत कोणतेही अधिकृत पत्र मिळाले नसल्याने पुणे-सोलापूर विमानसेवेला अद्याप दुजोरा मिळालेला नाही..मे, जूनमध्ये सोलापूर-गोवा फ्लाइट हाऊसफुलसोलापूर-गोवा विमानसेवेला सोलापूरकरांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. डिसेंबर व जानेवारीनंतर आता एप्रिल, मे व जून महिन्यांत प्रवाशांनी गोवा विमानसेवेला पसंती दिली आहे. उन्हाळी सुट्टी व कौटुंबिक सहलीसाठी सोलापूरसह शेजारील लातूर, धाराशिव जिल्ह्यांतील प्रवासी विमानप्रवासाला पसंती देत आहेत. मे व जून महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात गट बुकिंग झाल्याचे प्रकाश ऑनलाइनचे चेतन लोढा यांनी सांगितले.