Solapur Teachers Protest : सोलापूरमध्ये शिक्षकांचा मूक मोर्चा; 'टीईटी' सक्तीविरोधात आवाज

सोलापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांवरील शिक्षकांना (ज्यांचे वय ५२ वर्षांपर्यंत आहे) दोन वर्षांत शिक्षक पात्रता परीक्षा ('टीईटी') उत्तीर्ण होण्याचा आदेश दिला. मुदतीत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती दिली जाईल, असेही आदेशात म्हटले. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, या प्रमुख मागणीसाठी रविवारी सोलापूर जिल्ह्यातील शिक्षकांनी मूक मोर्चा काढला..सोलापूर शहरातील चार हुतात्मा पुतळ्याजवळून शिक्षकांचा मोर्चा निघाला. यावेळी 'टीईटी' नव्हे शिक्षणाची सेवा हीच आमची ओळख, सेवेत असलेल्या शिक्षकांना 'टीईटी' सक्ती म्हणजे डोक्यावर अडचणींचा नवा डोंगर, शिक्षकांना न्याय द्या, अन्यायकारक 'टीईटी' रद्द करा, ज्यांनी घडविले भविष्य त्यांचीच आज परीक्षा, 'टीईटी' आम्ही देणार नाही, आमचा अनुभव हीच आमची पात्रता असे फलक शिक्षकांच्या हाती होते..चार हुतात्मा पुतळ्यापासून निघालेला मोर्चा पुढे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकातून ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वर मंदिराजवळून जिल्हा परिषदेसमोरील पूनम गेट येथे पोचला..