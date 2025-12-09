सोलापूर

Solapur Crime : लग्न करून 8 वर्ष सोबत राहिला आणि आता दुसऱ्या मुलीसोबत चढतोय बोहल्यावर; तृतीयपंथीयानं व्हिडिओ करत संपवलं आयुष्य

What Happened Between Switi Prakash Koli and Sujit Jamadar? सोलापूर येथे तृतीयपंथी स्विटी ऊर्फ प्रकाश कोळी हिने प्रियकर सुजित जमादारने दुसरे लग्न केल्याच्या मानसिक त्रासातून आत्महत्या केली.
Transgender Case Solapur

Transgender Case Solapur

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सोलापूर : तृतीयपंथी प्रकाश व्यंकप्पा कोळी (Transgender Case solapur) तथा स्वीटीशी सुजित अप्पासाहेब जमादार (रा. वैद्यवाडी, प्रियंका चौक) याने प्रेम करून विवाह केला. त्यानंतर तो मला सोडून स्वत:चा विवाह करीत असल्याच्या मानसिक तणावातून स्विटीने आत्महत्या केली.

Loading content, please wait...
police case
love marriage
love story
crime marathi news
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com