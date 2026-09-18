Railway Project: रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव मार्गासाठी २४० कोटी मंजूर; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

सोलापूर : सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद (धाराशिव) या बहुप्रतीक्षित नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाला राज्य शासनाने पुन्हा आर्थिक बळ दिले आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्यातील २४० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी या प्रकल्पासाठी ३४० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असून, नव्या मंजुरीमुळे राज्य शासनाच्या आर्थिक सहभागाला आणखी गती मिळणार आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.राज्यातील ग्रामीण व विशेषतः अविकसित भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी आणि हे प्रकल्प लवकर पूर्ण व्हावेत, या उद्देशाने राज्य शासनाने आर्थिक सहभागाचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यानुसार सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद (धाराशिव) नवीन रेल्वे मार्गासाठी सुरुवातीला ५० टक्के आर्थिक सहभाग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. .या प्रकल्पाची सुरुवातीची अंदाजित किंमत ९०४.९२ कोटी रुपये होती. त्यानुसार राज्य शासनाचा ५० टक्के हिस्सा ४५२.४६ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, विविध कारणांमुळे प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाली. .रेल्वे प्रशासनाच्या विनंतीनुसार सुधारित अंदाजपत्रकाची रक्कम ३२९५.७४ कोटी रुपये करण्यात आली असून, त्यानुसार राज्य शासनाचा ५० टक्के आर्थिक सहभाग १६४७.८७ कोटी रुपये आहे. यापूर्वी राज्य शासनाने प्रकल्पासाठी ४० कोटी आणि १५० कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली होती. तसेच, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १५० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. .Indian Army Success Story: १३ वेळा अपयश, पण जिद्द कायम! १४व्या प्रयत्नात अनिकेत झाला भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट, अपयशाला हरवत यशाला गवसणीचा प्रेरणादायी प्रवास.त्यामुळे आतापर्यंत राज्य शासनाकडून एकूण ३४० कोटी रुपये वितरित झाले आहेत. २०२६-२७ मध्ये झालेल्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या अनुषंगाने मध्य रेल्वेने राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम देण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार आता २४० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.