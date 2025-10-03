Dhammachakra Pravartan Day : धम्मचक्र प्रवर्तन दिन; सोलापूरमध्ये लेझीमच्या गजरात भव्य मिरवणूक, २५ मंडळांचा सहभाग

सोलापूर : शांततेत बुद्ध वंदनेने लेझीमच्या ठेक्यात धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या मिरवणुकीस छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून प्रारंभ करण्यात आला. तसेच चार हुतात्मा पुतळा चौकामार्गे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात मिरवणूक आल्यानंतर डॉ. आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून सांगता करण्यात आली. या मिरवणुकीत सुमारे २५ मंडळांनी सहभाग नोंदवला. .धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त मिरवणुकीची सुरवात सांयकाळी चारच्या सुमारास झाली. सुरवातीलाच पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आवाजाची पातळी कमीत कमी ठेवावी, यासाठी प्रत्येक मंडळाच्या देखाव्यासमोर जाऊन पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार, उपायुक्त गौहर हसन, साहाय्य पोलिस आयुक्त प्रताप पोमण, सकल मराठा समाजाचे समन्वय माऊली पवार आदीच्या उपस्थित छत्रपती शाहु महाराज प्रतिष्ठानच्या मिरवणुकीचे उद्घाटन झाले..पुणे : शेवाळेवाडी फाट्यावरील चेंबर दुरुस्तीला मुहूर्त कधी?.तथागत बुद्ध , बोधिसत्व डॉ. आंबेडकरांच्या मूर्तीचा देखावाधम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त प्रबुद्ध भारत तरुण मंडळाच्या(पीबी ग्रुप) वतीने मोठ्या लेझीम ताफ्यासह शिस्तबद्ध अशी दिमाखदार मिरवणूक काढण्यात आली. बहारदार मोरांच्या आकर्षक सजावटी समोर तथागत गौतम बुद्ध आणि बोधिसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची मूर्ती असलेला मनोहारी देखाव्याने सर्वांचे लक्ष वेधले. तथागत गौतम बुद्ध व विश्वभूषण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मूर्तीचे पूजन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अश्वारूढ पुतळ्यास अभिवादन करून या लेझीम ताफा मिरवणुकीस उत्साहात प्रारंभ करण्यात आला..यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून आमदार विजयकुमार देशमुख, पोलिस आयुक्त एम राजकुमार, पोलिस उपायुक्त गौहर हसन, सहाय्यक आयुक्त राजन माने, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अरविंद माने, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक महादेव राऊत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद चंदनशिवे, गणेश पुजारी, अमर पुदाले, अनंत जाधव, इरफान शेख आदी मान्यवर उपस्थित होते. या मिरवणुकीत गणवेशामध्ये हजारो कार्यकर्त्यांनी लेझीमचा बहारदार खेळ सादर केला..धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त काढण्यात आलेल्या या मिरवणुकीद्वारे शांती व अहिंसेचा तथागत बुद्धांचा धम्म संदेश देण्यात आला. या मिरवणुकीत सर्व जाती-धर्मातील लोक सहभागी होतात. आज जगाला तथागत बुद्ध आणि डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांची नितांत गरज आहे.- आनंद चंदनशिवे, प्रदेश उपाध्यक्ष, मार्गदर्शक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.