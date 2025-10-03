सोलापूर

Dhammachakra Pravartan Day : धम्मचक्र प्रवर्तन दिन; सोलापूरमध्ये लेझीमच्या गजरात भव्य मिरवणूक, २५ मंडळांचा सहभाग

Solapur Procession : सोलापुरात धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त २५ मंडळांच्या सहभागातून लेझीम, बुद्ध वंदना आणि शांततेचा संदेश देत शिस्तबद्ध मिरवणूक काढण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : शांततेत बुद्ध वंदनेने लेझीमच्या ठेक्यात धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या मिरवणुकीस छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून प्रारंभ करण्यात आला. तसेच चार हुतात्मा पुतळा चौकामार्गे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात मिरवणूक आल्यानंतर डॉ. आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून सांगता करण्यात आली. या मिरवणुकीत सुमारे २५ मंडळांनी सहभाग नोंदवला.

Babasaheb Ambedkar
Buddhist
History
Solapur

