सोलापूर : जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. पाण्याअभावी जानेवारीपासून जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाने पुढाकार घेत १०० एकरांवर मका पेरणीचा निर्णय घेतला आहे. डिसेंबरमध्ये पेरलेला मका मार्चमध्ये शेतकऱ्यांना चारा म्हणून उपलब्ध होणार आहे..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाची हिरज रोडवर ४८२ एकर जमीन आहे. यातील काही जमिनीवर नूतन वसतिगृहे, प्रशासकीय भवन, इनडोअर स्टेडिअम व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींचे स्मारक उभारले आहे. काही जमीन महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनलाही दिली आहे. तरीपण, विद्यापीठाकडे ३५० हून अधिक एकर जमीन शिल्लक आहे..यातील सुपीक व मशागतीसाठी सोयीची असलेल्या १०० एकरांवर मका लावली जाणार आहे. उत्पादित होणारा मका जनावरांसाठी चारा म्हणून मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचेही कुलगुरूंनी सांगितले. तत्पूर्वी, जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन एस. यांची भेट घेऊन आम्ही तसा प्रस्ताव देणार असल्याचे कुलगुरूंनी सांगितले. .मका लागवड आणि मशागतीचे काम आम्ही करू; मात्र पुढे पाणी कमी पडल्यास त्याची व्यवस्था आणि चारा उपलब्ध झाल्यावर त्याचे वाटप कसे करायचे, यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा करणार असल्याचेही कुलगुरू डॉ. महानवर यांनी सांगितले..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.जागतिक तापमानवाढीचा फटका संपूर्ण जगाला बसत आहे. हवामानातील बदल, पाणीटंचाई आणि पर्यावरणीय असमतोलाचा सर्वांनी गांभीर्याने विचार करावा. आता केवळ चर्चा करून चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष कृती आवश्यक आहे. याच भूमिकेतून विद्यापीठ परिसरात पाच लाख झाडे लावण्याचा संकल्प केला आहे. सध्या दुष्काळामुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो. यामुळे विद्यापीठाच्या १०० एकरांवर मका पेरणीचे नियोजन आहे.- डॉ. प्रकाश महानवर, कुलगुरू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.