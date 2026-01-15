Solapur News:राजकीय वातावरण तापले अन् पाराही वाढला; सोलापुरात चारच दिवसांत किमान तापमान १४.६ अंशांवरून २०.४ अंशांवर!

सोलापूर : महापालिका निवडणुकीसाठी उद्या (गुरुवार, ता. १६) मतदान होत आहे. जिल्हा परिषदेसाठी निवडणूक जाहीर झाली आहे. त्यामुळे सध्या राजकीय वातावरण प्रचंड तापले आहे. एकीकडे राजकीय वातावरण तापले असताना सोलापूरच्या हवामानात चार दिवसांत कमाल व किमान तापमानाचा पारा वाढला आहे. अवघ्या चारच दिवसांत सोलापूरच्या वातावरणात कमालीचा बदल झाल्याचे जाणवत आहे. .Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.चार दिवसांपूर्वी ११ जानेवारीला सोलापुरात १४.६ अंश सेल्सिअस किमान तापमान होते. त्यामुळे वातावरणात थंडी, गारवा होता. आज (ता. १३) सोलापूरच्या किमान तापमानाचा पारा २०.४ अंश सेल्सिअस झाला आहे. अवघ्या चारच दिवसांत सोलापूरच्या किमान तापमानात ५.८ अंश सेल्सिअसची वाढ झाली आहे..११ जानेवारीला ३१.४ अंश सेल्सिअस असलेले कमाल तापमान आज ३४ अंश सेल्सिअसवर पोचले. कमाल तापमानासोबतच उन्हाचा चटका वाढला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून ढगाळ वातावरण व वाढलेला उन्हाचा चटका यामुळे वातावरणातून थंडी गायब झाली आहे. जिल्ह्यातील काही ठिकाणी किरकोळ स्वरूपाचा पाऊस झाला आहे..धक्कादायक! एसटी बसचा पास विसरल्याने महामार्गावरच उतरवलं; पप्पांना फोन करा विनवणी, चिमुकल्याच्या डाेळ्यात पाणी...चार दिवसांतील तापमान, अंश सेल्सिअसमध्येता. ११ जानेवारी : १४.६ता. १२ जानेवारी : १९.३ता. १३ जानेवारी : १९.६ता. १४ जानेवारी : २०.४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.