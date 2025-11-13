Solapur Weather Update: सोलापूर परिसरातील थंडी ओसरली; किमान तापमान वाढले, मंगळवारपर्यंत थंडी कमीच

सोलापूर: सोलापूर शहर व परिसरातील थंडी दोन दिवसांपासून ओसरू लागली आहे. किमान तापमानात वाढ झाल्याने सोलापूर व परिसरात थंडी कमी कमी होताना जाणवत आहे. सध्या वाढत असलेले किमान तापमान मंगळवारपर्यंत (ता. १८) असेच वाढत राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. हवामान विभागाच्या या अंदाजामुळे पुढील काही दिवसांत वातावरणातील थंडी गायब होईल, अशीच शक्यता आहे. .सोलापुरात यंदाच्या हिवाळ्यातील सर्वात कमी १५.४ अंश सेल्सिअस एवढ्या किमान तापमानाची नोंद १० नोव्हेंबरला झाली होती. त्यानंतर सोलापूरच्या किमान आणि कमाल तापमानात वाढ झाली आहे. आज सोलापुरात ३२.८ अंश सेल्सिअस कमाल तर १७.१ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली आहे. मंगळवारपर्यंत (ता. १८) सोलापूर शहर व परिसरात किमान तापमानाचा पारा १६ ते १८ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे..वातावरणात अचानक गारवा व थंडी वाढल्याने गरम कपड्यांचा वापर सुरू झाला होता. वाढत्या थंडीचा परिणाम जनजीवनावरही होताना दिसत होता. वातावरणात सातत्याने होत असलेल्या बदलामुळे कणकण, घसा खवखवणे, सर्दी, खोकला यासारखे त्रास उद्भवू लागले आहेत. या संमिश्र वातावरणात बाहेरचे पदार्थ, तेलकट व तळलेले पदार्थ, थंड पदार्थ टाळावेत, असा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.