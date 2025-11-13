सोलापूर

Solapur Weather Update: सोलापूर परिसरातील थंडी ओसरली; किमान तापमान वाढले, मंगळवारपर्यंत थंडी कमीच

Cold Wave Retreats from Solapur: सोलापुरात यंदाच्या हिवाळ्यातील सर्वात कमी १५.४ अंश सेल्सिअस एवढ्या किमान तापमानाची नोंद १० नोव्हेंबरला झाली होती. त्यानंतर सोलापूरच्या किमान आणि कमाल तापमानात वाढ झाली आहे. आज सोलापुरात ३२.८ अंश सेल्सिअस कमाल तर १७.१ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: सोलापूर शहर व परिसरातील थंडी दोन दिवसांपासून ओसरू लागली आहे. किमान तापमानात वाढ झाल्याने सोलापूर व परिसरात थंडी कमी कमी होताना जाणवत आहे. सध्या वाढत असलेले किमान तापमान मंगळवारपर्यंत (ता. १८) असेच वाढत राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. हवामान विभागाच्या या अंदाजामुळे पुढील काही दिवसांत वातावरणातील थंडी गायब होईल, अशीच शक्यता आहे.

