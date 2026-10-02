सोलापूर

Solapur Crime: लग्नानंतर १५ दिवसांत छळ; विवाहितेची पोलिसांत धाव, निवृत्त पोलिस अधिकारी सासऱ्यासह पती, सासू, मावस सासूवर गुन्हा

Solapur Woman Alleges Harassment 15 Days After Marriage: लग्नानंतर १५ दिवसांत विवाहितेचा छळ; सेवानिवृत्त पोलिस अधिकारी सासऱ्यासह चौघांवर गुन्हा दाखल
Solapur Woman Files Complaint After Marital Harassment Allegations Case Filed Against Husband and Three In Laws

Solapur Woman Files Complaint After Marital Harassment Allegations Case Filed Against Husband and Three In Laws

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : विवाहानंतर १५ दिवसांनीच सासरच्यांनी माहेरहून पैसे, महागड्या वस्तू आण म्हणून तगादा सुरू केला. ‘माहेरच्यांकडून चार एकर जमीन नावे कर’ म्हणूनही छळ केला. त्यांच्या सततच्या त्रासाला कंटाळून विवाहिता अश्विनी मंदार गायकवाड (रा. जुळे सोलापूर) यांनी फौजदार चावडी पोलिसांत फिर्याद दिली. यावरून सेवानिवृत्त पोलिस अधिकाऱ्यासह पती, सासू व मावस सासूवर गुन्हा दाखल झाला आहे.

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