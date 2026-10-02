Solapur Crime: लग्नानंतर १५ दिवसांत छळ; विवाहितेची पोलिसांत धाव, निवृत्त पोलिस अधिकारी सासऱ्यासह पती, सासू, मावस सासूवर गुन्हा

सोलापूर : विवाहानंतर १५ दिवसांनीच सासरच्यांनी माहेरहून पैसे, महागड्या वस्तू आण म्हणून तगादा सुरू केला. ‘माहेरच्यांकडून चार एकर जमीन नावे कर’ म्हणूनही छळ केला. त्यांच्या सततच्या त्रासाला कंटाळून विवाहिता अश्विनी मंदार गायकवाड (रा. जुळे सोलापूर) यांनी फौजदार चावडी पोलिसांत फिर्याद दिली. यावरून सेवानिवृत्त पोलिस अधिकाऱ्यासह पती, सासू व मावस सासूवर गुन्हा दाखल झाला आहे. .MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.२४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी फिर्यादी अश्विनी यांचा विवाह मंदारसोबत झाला होता. विवाहानंतर १५ दिवसांतच सासरच्यांनी घरातील कामांवरून छळ सुरू केला. यासंदर्भात पतीला सांगितल्यावर ‘तुला आम्ही पत्नी म्हणून नव्हे, मोलकरीण म्हणून आणले’ असे म्हणाला. माहेरच्यांनी समजावल्यावर मी त्यावेळी पोलिसांत तक्रार दिली नाही. त्यानंतरही सासरचे त्रास देत होते. विवाहात त्यांनी १५ तोळे सोने घेतले होते. आजारी पडल्यावर माहेरी जाऊन उपचार कर म्हणून ते सांगायचे. त्यावेळी आईला त्रासाबद्दल सांगितले, पण काही दिवसांनी ते समजून घेतील म्हणून माहेरच्यांनी १०-१२ दिवसांनी आजारातून बरे झाल्यावर सासरी पाठवले. .९ जुलै २०२३ रोजी पतीसोबत हडपसरला राहायला गेल्यावरही तेथे पती मंदार मानसिक त्रास देत होता. माहेरहून वॉशिंग मशिन, एलईडी टीव्ही आण, पुण्यात घर घ्यायला पैसे आण म्हणत होता. नाशिकची मावस सासू पूनम जाधव देखील सासरच्यांना चिथावणी देत होती. ‘आमच्या मुलाला दुसरे लग्न करायचे आहे, तू लिहून दे’ असेही सासरे म्हणत होते. स्पर्धा परीक्षेसाठी अर्ज करायलाही ते पैसे देत नव्हते. २४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी लग्नाच्या पहिला वाढदिवसानिमित्त घरात सजावट केली होती..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.त्यावेळी त्यांनी लग्नाचा वाढदिवस साजरा करायचा नाही म्हणून डेकोरेशनची मोडतोड केली. दुसऱ्या दिवशी सासू-सासऱ्याच्या सांगण्यावरून पतीने घरातून हाकलून दिले. त्यानंंतर एक महिन्याने पतीने घटस्फोटाची नोटीस बजावली. तत्पूर्वी, भरोसा सेलमध्ये अर्ज करून त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी समझोता केला नाही. मार्च २०२३ ते २५ फेब्रुवारी २०२४ या काळात पती मंदार गायकवाड, सासू स्वप्नजा गायकवाड, सेवानिवृत्त पोलिस अधिकारी सासरा विठ्ठल ऊर्फ नाना मुकुंद गायकवाड (तिघेही रा. नवीन आरटीओ ऑफिसजवळ, जुळे सोलापूर) व मावस सासू यांनी शारीरिक, मानसिक छळ केला, असेही फिर्यादीत नमूद आहे. पोलिस हवालदार वसंत गौडनवरू तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.