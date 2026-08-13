सोलापूर

Solapur Crime: ‘मुलाला जन्म देऊ शकत नाहीस, माहेरहून ४० लाख घेऊन ये’; विवाहितेच्या छळप्रकरणी पतीसह सात जणांवर गुन्हा

Solapur Woman Harassed Over Childbirth and Rs 40 Lakh Demand: मुलबाळ न होण्याचा छळ, माहेरहून ४० लाखांची मागणी; विवाहितेच्या तक्रारीवर पतीसह सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल
Solapur Marital Harassment Case Woman Allegedly Pressured Over Childbirth and Rs 40 Lakh Demand Seven Booked

Solapur Marital Harassment Case Woman Allegedly Pressured Over Childbirth and Rs 40 Lakh Demand Seven Booked

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सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : ‘तू मुलाला जन्म देऊ शकत नाहीस, माझे घर सोडून जा, तुझ्या माहेरहून ४० लाख घेऊन ये, ’ असे म्हणून सासरच्यांनी विवाहितेचा छळ केला. ‘पत्नीला घटस्फोट दे, दुसरा विवाह करू, मूलबाळ होत नसल्याने तिच्यावर किती खर्च करतो, तो खर्च बंद कर, ’ असे म्हणून सासरच्यांनी पतीला माझ्याविरोधात भडकावले. या प्रकरणी विवाहिता प्रतिमा नितीन कुंटे (रा. दक्षिण कसबा, सोलापूर) यांनी फौजदार चावडी पोलिसांत फिर्याद दिली आहे.

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