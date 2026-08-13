Solapur Crime: ‘मुलाला जन्म देऊ शकत नाहीस, माहेरहून ४० लाख घेऊन ये’; विवाहितेच्या छळप्रकरणी पतीसह सात जणांवर गुन्हा

सोलापूर : ‘तू मुलाला जन्म देऊ शकत नाहीस, माझे घर सोडून जा, तुझ्या माहेरहून ४० लाख घेऊन ये, ’ असे म्हणून सासरच्यांनी विवाहितेचा छळ केला. ‘पत्नीला घटस्फोट दे, दुसरा विवाह करू, मूलबाळ होत नसल्याने तिच्यावर किती खर्च करतो, तो खर्च बंद कर, ’ असे म्हणून सासरच्यांनी पतीला माझ्याविरोधात भडकावले. या प्रकरणी विवाहिता प्रतिमा नितीन कुंटे (रा. दक्षिण कसबा, सोलापूर) यांनी फौजदार चावडी पोलिसांत फिर्याद दिली आहे..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .फिर्यादी प्रतिमा कुंटे (वय ३३) यांचा डिसेंबर २०१० मध्ये मुंबईतील नितीन कुंटे याच्यासोबत विवाह झाला होता. विवाहानंतर चार वर्षांनी सासरच्यांनी मूलबाळ होत नाही, विवाहात खूप खर्च झाला, तुझ्या उपचारावरही मोठा खर्च झाला, असे म्हणून त्रास द्यायला सुरवात केली..‘तू चांगली नाहीस, तुझ्यामुळे आमचे खूप नुकसान झाले. तुझ्यामुळे घर माझ्यापासून लांब झाले, तू मुलाला जन्म देऊ शकत नाहीस, माझे घर सोडून जा, तुझ्या माहेरहून ४० लाख घेऊन ये म्हटले तरी ऐकत नाहीस, तुझ्या माहेरच्या प्रॉपर्टीतील हिस्सा घे, ’ असे म्हणूनही त्यांनी त्रास दिला, असे फिर्यादीत नमूद आहे. त्यांच्या सततच्या छळाला कंटाळून विवाहितेने बुधवारी (ता. १२) फौजदार चावडी पोलिस ठाणे गाठले आणि सासरच्यांविरुद्ध फिर्याद दिली. त्यावरून सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.\rपतीसह सासू, सासरा, नणंद, चुलत सासू, सासऱ्यावर गुन्हा विवाहितेच्या फिर्यादीवरून पती नितीन आनंद कुंटे याच्यासह सासू शोभा कुंटे, सासरा आनंद कुंटे (तिघेही रा. परेल, मुंबई), नणंद रेश्मा हेंद्रे, तिचा पती सिद्धेश हेंद्रे (दोघेही रा. बोरीवली, मुंबई) यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. याशिवाय विवाहितेचा चुलत सासरा राजेंद्र कुंटे, चुलत सासू जया कुंटे (दोघेही रा. भुईवाडा, मुंबई) यांचीही गुन्ह्यात नावे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.