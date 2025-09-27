भक्ताने दिलेली 100 रुपयांची दक्षिणा दानपेटीत का टाकली म्हणून पुजाऱ्यांमध्ये हाणामारी; मार्डीतील यमाईदेवी मंदिरात घटना, भाविकांत तीव्र नाराजी

उ.सोलापूर : शंभर रुपयांच्या दक्षिणेचा धनी कोण? या वादातून दोन पुजाऱ्यांमध्ये तुंबळ हाणामारी झाल्याची घटना मार्डी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील यमाईदेवी मंदिरात (Yamai Devi Temple) गुरुवारी (ता. २५) घडली. भक्ताने दिलेली दक्षिणा दानपेटीत का टाकली म्हणून एका पुजाऱ्याने दुसऱ्या पुजाऱ्याला गाभाऱ्यातच ठोसे लगावले. ऐन नवरात्रोत्सवात (Navratri Festival) झालेल्या प्रकाराबद्दल उपस्थित भक्तांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे..श्री क्षेत्र मार्डी (ता. उत्तर सोलापूर) येथील यमाई देवी मंदिरातील भक्ताने दिलेली शंभर रुपयांची दक्षिणा दानपेटीत का टाकले म्हणून दोन पुजाऱ्यात हाणामारी झाली. याबाबत पुजारी उदय गुरव यांचे वडील सुनील तानाजी गुरव (रा. मार्डी) यांनी संशयित पुजारी हनुमंत वैजिनाथ गुरव (रा. मार्डी) याच्या विरोधात सोलापूर तालुका पोलिसात फिर्याद दाखल केली आहे..Chhatrapati Sambhajinagar : अतिक्रमणात घर जाण्याच्या चिंतेने तरुण शेतकऱ्याने संपवले जीवन; नातेवाइकांचा मृतदेहासह चिकलठाण्याच्या चौकात ठिय्या.फिर्यादीत असे म्हटले आहे, मार्डी येथील यमाई देवी मंदिरात सध्या शारदीय नवरात्रोत्सव सुरू आहे. गुरुवारी (ता. २५) सकाळी पूजा करण्याकरिता पुजारी उदय गुरव देवीच्या मूर्तीजवळ पुजारी म्हणून बसलेले होते. एका भाविकाने देवीची पूजा करून दक्षिणा म्हणून शंभर रुपये उदय यांच्यासमोर ठेवले. त्यावेळी संशयित आरोपी हणमंत गुरव याने ते शंभर रुपये उचलून मंदिराच्या दानपेटीत टाकले. उदय यांनी हणमंत यांना ते शंभर रुपये दक्षिणा म्हणून मला दिले होते, तू ते दानपेटीत का टाकले म्हणून विचारणा केली..त्यावेळी त्याने उदय यास मंदिर काय तुझ्या बापाचे आहे का? असे म्हणत गच्चीला धरून हाताने मारहाण केली. भांडण सोडविण्यासाठी गेल्यावर हणमंत गुरव याने मला व पत्नीला शिवीगाळ, दमदाटी केली. तसेच मंदिराबाहेरून पुन्हा आता येवून लोखंडी खिळा हातात धरून भुवईवर मारल्याने रक्त येवू लागले. त्यानंतर आम्ही दोघे पती-पत्नी सिव्हिल हॉस्पिटलला आला. तेथे उपचार घेऊन तालुका पोलिस ठाण्यात हनुमंत गुरव याच्या विरोधात तक्रार दाखल दिली आहे. तपास पोलिस उपनिरीक्षक अविनाश शिंदे करत आहेत..Sanjay Rathod : 'साहेब, जेवणसुद्धा गोड लागत नाही हो...'; हदगावमध्ये मंत्री संजय राठोडांसमोर शेतकऱ्यांनी मांडली व्यथा.घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैदयमाई देवी मंदिरात तुंबळ हाणामारीची घटना घडली. ही घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. पोलिस त्या आधारे तपास करत आहेत. यापूर्वीही येथे पुजाऱ्यांमध्ये अनेकदा भांडणे झाली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.