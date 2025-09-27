सोलापूर

भक्ताने दिलेली 100 रुपयांची दक्षिणा दानपेटीत का टाकली म्हणून पुजाऱ्यांमध्ये हाणामारी; मार्डीतील यमाईदेवी मंदिरात घटना, भाविकांत तीव्र नाराजी

Priest clash at Yamai Devi Temple in Solapur : यमाई देवी मंदिरातील भक्ताने दिलेली शंभर रुपयांची दक्षिणा दानपेटीत का टाकले म्हणून दोन पुजाऱ्यात झाली हाणामारी
उ.सोलापूर : शंभर रुपयांच्या दक्षिणेचा धनी कोण? या वादातून दोन पुजाऱ्यांमध्ये तुंबळ हाणामारी झाल्याची घटना मार्डी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील यमाईदेवी मंदिरात (Yamai Devi Temple) गुरुवारी (ता. २५) घडली. भक्ताने दिलेली दक्षिणा दानपेटीत का टाकली म्हणून एका पुजाऱ्याने दुसऱ्या पुजाऱ्याला गाभाऱ्यातच ठोसे लगावले. ऐन नवरात्रोत्सवात (Navratri Festival) झालेल्या प्रकाराबद्दल उपस्थित भक्तांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

