सोलापूर

Solapur ZP Election Results : माळशिरस तालुक्यापुरतीच मर्यादित झाली 'तुतारी'; पाच जागांवर विजय, उर्वरित ठिकाणी दारुण पराभव

NCP Sharad Pawar Party Performance in Solapur ZP Election : सोलापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाची ताकद माळशिरसपुरती मर्यादित राहिली असून उर्वरित जिल्ह्यात तुतारीचा प्रभाव संपुष्टात आला.
Solapur ZP Result

Solapur ZP Result

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सोलापूर : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड क्रेझ असलेल्या ‘तुतारी’चा आवाज जिल्ह्याच्या राजकारणातून गायब झाला आहे. नगरपरिषद निवडणुकीत अकलूज पुरती मर्यादित राहिलेली तुतारी आता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत माळशिरस तालुक्यापुरतीच मर्यादित राहिली आहे. माढ्याचे खासदार धैर्यशील मोहिते- पाटील (Dhairyasheel Mohite-Patil) यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने जिल्हा परिषदेच्या ५ व राष्ट्रवादी काँग्रेसची १ अशा ६ जागा जिंकल्या आहेत. उर्वरित जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीच्या तुतारीचा सुपडा साफ झाला आहे.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
NCP
Maharashtra Politics
zilha parishad election
Solapur Zilla Parishad
Solapur

Related Stories

No stories found.