Solapur ZP Election Results : माळशिरस तालुक्यापुरतीच मर्यादित झाली 'तुतारी'; पाच जागांवर विजय, उर्वरित ठिकाणी दारुण पराभव

सोलापूर : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड क्रेझ असलेल्या 'तुतारी'चा आवाज जिल्ह्याच्या राजकारणातून गायब झाला आहे. नगरपरिषद निवडणुकीत अकलूज पुरती मर्यादित राहिलेली तुतारी आता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत माळशिरस तालुक्यापुरतीच मर्यादित राहिली आहे. माढ्याचे खासदार धैर्यशील मोहिते- पाटील (Dhairyasheel Mohite-Patil) यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने जिल्हा परिषदेच्या ५ व राष्ट्रवादी काँग्रेसची १ अशा ६ जागा जिंकल्या आहेत. उर्वरित जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीच्या तुतारीचा सुपडा साफ झाला आहे..जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने करमाळा विधानसभा मतदारसंघातील जिल्हा परिषदेच्या जागा वगळता उर्वरित ठिकाणी समझोता करून उमेदवार दिले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे करमाळ्याचे आमदार नारायण पाटील यांनी करमाळा तालुका विकास आघाडीच्या माध्यमातून निवडणूक लढविली होती. त्यांच्या आघाडीला जिल्हा परिषदेच्या दोन जागा मिळाल्या आहेत..राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे मोहोळचे आमदार राजू खरे यांनी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या चिन्हावर उमेदवार दिले होते. त्यांनी दिलेल्या उमेदवारांपैकी शिवसेनेचा एक व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकच उमेदवार विजयी झाला आहे. माढ्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार अभिजित पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चिन्हावर उमेदवार दिले होते. माढा विधानसभेत येणाऱ्या पंढरपूर तालुक्यात त्यांनी जोरदार कामगिरी केली असून, या तालुक्यातील ४ जागांवर राष्ट्रवादीचे उमेदवार विजयी झाले आहेत..माळशिरसचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार उत्तम जानकर यांचा मुलगा जीवन जानकर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या चिन्हावर दहिगाव गटातून पराभूत आहे. या निवडणुकीत माढ्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार धैर्यशील मोहिते- पाटील यांनी त्यांच्या मतदारसंघात राष्ट्रवादीचा जोरदार प्रचार केला. या निवडणुकीत रणनीती आखली. पंढरपू्र व माळशिरस तालुक्यात ही रणनीती यशस्वी ठरली आहे..जिल्हा परिषदेत तुतारीचे अस्तित्वराष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने तुतारी वाजविणारा माणूस या चिन्हावर जिल्ह्यात एकूण ५ जागा जिंकल्या आहेत. या पाचही जागा माळशिरस तालुक्यातील आहेत. त्यामध्ये फोंडशिरस गटातून अर्जुनसिंह मोहिते- पाटील, मांडवे गटातून गौतम माने, माळीनगर गटातून मारुती लोंढे, बोरगाव गटातून नागनाथ भोसले, वेळापूर गटातून मीनाक्षी सरतापे हे पाच सदस्य विजयी झाले आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील ११ तालुका पंचायत समिती पैकी माळशिरस या एकमेव पंचायत समितीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला सत्ता मिळाली आहे..