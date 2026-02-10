सोलापूर

Solapur ZP Result : 3 आमदार, 8 माजी आमदार; भाजपची कामगिरी दमदार, 64 वर्षांनंतर झेडपीत फुलले कमळ, बार्शी, मंगळवेढा, उ. सोलापुरात विरोधकांना व्हाईटवॉश

BJP Secures First-Ever Independent Power in Solapur Zilla Parishad : सोलापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपने ६८ पैकी ३९ जागा जिंकत इतिहास रचला असून पहिल्यांदाच स्वबळावर सत्ता मिळवली आहे.
तात्या लांडगे
सोलापूर : सोलापूर जिल्हा परिषदेत १९६२ पासून भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळाली नव्हती. ही सल यंदाच्या निवडणुकीत भरून निघाली आहे. ६८ पैकी ३९ जागा जिंकत भाजपने पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेत (BJP Solapur Victory) स्वबळावर सत्ता मिळविली आहे. त्यासाठी भाजपचे तीन विद्यमान आमदार, सहा माजी आमदार आणि मित्रपक्षांच्या दोन माजी आमदारांनी मेहनत घेतली. बार्शी तालुक्यात भाजपचे माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी जिल्हा परिषदेच्या सहापैकी सहा जागा (Solapur Zilla Parishad Election Result) जिंकल्या. तसेच तालुक्याच्या पंचायत समितीवरही भाजपचे कमळ फुलविले.

