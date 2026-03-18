Solapur zilla parishad Election: साेलापूर जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षाच्या आज निवडी, मंगळवेढ्यातून कुणाला मिळणार संधी?

-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा : पंचायत समिती सभापतीच्या निवडीनंतर जिल्ह्याचे लक्ष लागलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदावर कुणाला संधी मिळणार याची चर्चा जिल्ह्यात होत असताना मंगळवेढ्यात कुणाचा नंबर लागणार याची चर्चा तालुक्याच्या राजकीय वर्तुळात सुरू झाली..जिल्ह्याच्या राजकारणात अलीकडच्या दहा वर्षात मंगळवेढ्याचा नेहमी दबदबा राहिला. या दहा वर्षात आरोग्य समाज आरोग्य शिक्षण समितीवर शिवानंद पाटील यांनी प्रभावी काम केले त्यांच्यानंतर समाजकल्याण सभापती म्हणून शीला शिवशरण यांनी देखील आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. उपाध्यक्ष म्हणून दिलीप चव्हाण यांनी देखील या तालुक्याला जास्तीचा निधी मिळवून देण्यासाठी योगदान दिले. .ही कुणाच दहा वर्षातील जिल्हा परिषद राजकारणात आमदार समाधान आवताडे यांची भूमिका देखील निर्णायक ठरली अशा परिस्थितीत नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीला चारही जागेवर विजय प्राप्त झाला. जिल्हा परिषदेवर भाजपची पहिल्यांदा सत्ता आल्यामुळे सध्या अध्यक्षपदासाठी बार्शीचे आघाडीवर असल्याचे चित्र आहे. परंतु याबाबतचे सर्वाधिकार पालकमंत्री जयकुमार गोरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे घेणार आहेत. त्यांचा ग्रीन सिग्नल कोणत्या तालुक्याला मिळणार याची उत्सुकता जिल्ह्याला लागली मात्र उपाध्यक्ष व इतर समितीवर कुणाची वर्णी लागणार याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली. .व्यावसायातून थेट राजकारणात नव्याने प्रवेश केलेल्या करुणा शिवशरण यांनी लक्ष्मी दहिवडी गटातून मोठा विजय संपादन केला. त्या उच्चशिक्षित आहेत व्यावसायिक कामाच्या अनुभवामुळे राजकारणामध्ये देखील आपला प्रभावी ठसा उमटू शकतील यामुळे त्यांना देखील समाजकल्याण समितीवर संधी मिळते का हे पाहणे महत्त्वाचे आहे परंतु त्या पदावर काम करण्यासाठी त्या देखील एक सक्षम चेहरा ठरू शकतील त्याचबरोबर भोसे जिल्हा परिषद गटातून विजय झालेले प्रदीप खांडेकर हे माजी सभापती व हिवरगावचे सरपंच म्हणून काम केले आहे स्थानिक राजकारणाचा मोठा अनुभव व तालुक्यातील सर्व घटकाशी सलोख्याचे संबंध व सर्वांशी नेटवर्क असलेले व्यक्तिमत्त्व आहे. .सभापती पदाच्या मिळालेल्या संधीतून त्यांनी तालुक्याला अनेक घरकुला बरोबर हागणदारी मुक्त करणे व सौभाग्य योजनेतून प्रभावी काम केले त्यामुळे जिल्ह्याच्या राजकारणात देखील ते आपले काम प्रभावीपणे करून दाखवतील अशी शक्यता असल्यामुळे त्यांना संधी मिळणार का चर्चा यानिमित्ताने सुरू झाली. शिवाय दामाजी नगर जिल्हा परिषद गटातून विजयी झालेले रमेश भांजे हे लिंगायत समाजाचा चेहरा असल्यामुळे त्यांना देखील या जिल्हा परिषद काम करण्याची संधी दिली जाणार का हे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे त्यामुळे मंगळवेढ्यातून जिल्हा परिषदेच्या राजकारणावर दावेदार असलेले करुणा शिवशरण या मागासवर्गीय आहेत तर रमेश भांजे हा लिंगायत समाजाचा चेहरा आहे शिवाय प्रदीप खांडेकर धनगर समाजाचे नेते असल्यामुळे यापैकी कुणाला संधी मिळणार याची चर्चा सुरू झाली.