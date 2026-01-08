ZP Solapur: साेलापूर जि. प. सदस्यांना मिळणार १० कोटींचा निधी; पहिल्याच बैठकीत सेस फंडातून सदस्यांना निधी देण्याचे नियोजन!

सोलापूर: जानेवारी महिन्यात निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊन फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात जिल्हा परिषदेच्या नवीन पदाधिकाऱ्यांची पहिली सर्वसाधारण सभा होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर मार्च महिन्यात जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प असणार आहे. यामुळे नव्याने आलेल्या पदाधिकाऱ्यांना पहिल्याच बैठकीत विकास कामांना निधी देण्यासाठी १० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. १० ते २० लाख रुपये प्रत्येक सदस्यांना मिळावेत, यासाठी प्रशासनाकडून तरतूद करण्यात आली आहे..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .२२ मार्च २०२२ पासून जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आला आहे. चार वर्षानंतर नवीन पदाधिकारी निवडून येणार आहेत. चार वर्षांपासून तालुक्याचा आमदार व माजी लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार निधी मिळत होता. पण आता निवडून येणाऱ्या सदस्यांना सेस फंडातून विकासकामांना निधी मिळण्याची तरतूद प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. यामध्ये जि.प. गटातील रस्ते, दुरुस्ती वा तातडीचे कामांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे..जिल्हा परिषदेकडे सेस फंडातून ४४ कोटी़ंचा निधी संकलित होतो. यातून २०२५-२६ या वर्षात २५ कोटी रुपयांपर्यंत विकास कामांना निधी दिला आहे. पालकमंत्री व संबंधित मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. या कामांना प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आल्या आहेत. यामुळे आता उर्वरित निधीतून लोकप्रतिनिधींना निधीचे वाटप करण्यात आले..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.चार वर्षानंतर जिल्हा परिषद गजबजणारमागील चार वर्षांत जिल्हा परिषदेवर प्रशासकराज होते. त्यापूर्वी २०१९ ते २०२१ कोरोना काळात जिल्हा परिषदेचे कामकाज ठप्प होते. यामुळे जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधींची वर्दळ कमी होती. पण आता दोन दिवसात निवडणुका जाहीर होऊन नवीन पदाधिकारी फेब्रुवारी महिन्यात नियुक्त होण्याची शक्यता आहे. यामुळे चार वर्षांनंतर जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधींसह नागरिकांची वर्दळ वाढणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.