Solapur ZP: साेलापूर जि. प. अध्यक्षांचा रुबाबच न्यारा! दरवर्षी ६ हजार लिटर इंधन; मानधन, आलिशान गाडी, निवासस्थानसह 'या' विशेष सुविधा..

सोलापूर : जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा रूबाबच वेगळा असून, पदावर बसलेल्या व्यक्तीला शासनाच्या नियमानुसार मानधनाबरोबरच सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरवण्यात येतात. मानधनापासून मोफत निवासस्थान, आलिशान चारचाकीसह इंधन, दूरध्वनी व प्रवासभत्ता दिला जातो. अध्यक्षांना दरमहा २० हजार रुपये मानधनाबरोबर जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी वर्षाला ६ हजार लिटर इंधन पुरवले जाते. .Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...त्याखालोखाल उपाध्यक्षांना १५ हजार रुपये मानधन, निवासस्थान, आलिशान चारचाकीबरोबरच वार्षिक ४ हजार लिटर इंधन पुरवले जाते. जिल्हा परिषदेवर निवडून आलेले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समिती सभापती तसेच पंचायत समितीचे सभापती व उपसभापती यांना विविध सुविधा दिल्या जातात. जिल्हा परिषदेकडून अध्यक्षांना २० हजार, उपाध्यक्षांना १५ हजार तर विषय समिती सभापतींना १२ हजार रुपये दरमहा मानधन दिले जाते. प्रत्येक तालुक्याच्या पंचायत समिती सभापतींना १० हजार तर उपसभापतींना ८ हजार रुपये मानधन दिले जाते..उपाध्यक्षांसह विषय समिती सभापतींना वार्षिक वाहन दुरुस्तीसाठी ५० हजार रुपये, कार्यालयीन दूरध्वनीसाठी १८ हजार रुपये व निवासस्थानील दूरध्वनीसाठी १८ हजार रुपयांची तरतूद आहे. सर्वच पदाधिकाऱ्यांना इंटरनेटसाठी दरमहा ४०० रुपयांची तरतूद आहे. उपाध्यक्षांसह विषय समिती सभापतींना दैनिक खर्चासाठी वार्षिक २, ४०० रुपयांची तरतूद आहे. कार्यालयीन खर्चासाठी उपाध्यक्षांना ३० हजार तर सभापतींना २० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय पोस्टेज खर्चासाठीही तरतूद असून, वार्षिक ६ हजार रुपये मिळू शकतात. जिल्हा परिषद सदस्यांना प्रवासभत्ता ३ हजार तर पंचायत समिती सदस्यांना १, २०० रुपये दिले जातात..MGNREGA: मनरेगा लाभार्थ्यांना दिलासा! सिंचन विहिरींचे अनुदान विनाअट देणार, विधानसभेत घोषणा, आमदार कैलास पाटील यांच्या मागणीला यश.अध्यक्षांना मिळतात या सुविधा...अध्यक्षपदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीला निवासस्थान, आलिशान चारचाकी वाहनाबरोबरच स्वतंत्र पीए, शिपाई यांसह इतर सुविधा दिल्या जातात. वाहन दुरुस्तीसाठी वार्षिक ५० हजार रुपये, कार्यालयीन दूरध्वनीसाठी ६० हजार रुपये तर निवासस्थानील दूरध्वनीसाठी ३० हजार रुपयांची तरतूद आहे. याशिवाय इंटरनेट सुविधेसाठी दरमहा ४०० रुपये दिले जातात. दैनिक खर्चासाठी वार्षिक १२ हजार रुपये, कार्यालयीन खर्चासाठी वार्षिक ४० हजार रुपये तर पोस्टेज खर्चासाठी ६ हजार रुपयांची तरतूद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.