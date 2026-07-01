सोलापूर

Solapur ZP: साेलापूर जि. प. अध्यक्षांचा रुबाबच न्यारा! दरवर्षी ६ हजार लिटर इंधन; मानधन, आलिशान गाडी, निवासस्थानसह 'या' विशेष सुविधा..

Honorarium and perks of Zilla Parishad President explained: जिल्हा परिषद अध्यक्षांना मानधनासह आलिशान गाडी, मोफत निवासस्थान, पीए-शिपाई, दूरध्वनी, इंटरनेट, वाहन दुरुस्ती व दैनिक खर्चासाठी वेगवेगळ्या तरतुदींमुळे पदाचा रुबाब ठळक
6,000 Litres of Fuel a Year! Know the Official Facilities for Solapur ZP President

6,000 Litres of Fuel a Year! Know the Official Facilities for Solapur ZP President

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा रूबाबच वेगळा असून, पदावर बसलेल्या व्यक्तीला शासनाच्या नियमानुसार मानधनाबरोबरच सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरवण्यात येतात. मानधनापासून मोफत निवासस्थान, आलिशान चारचाकीसह इंधन, दूरध्वनी व प्रवासभत्ता दिला जातो. अध्यक्षांना दरमहा २० हजार रुपये मानधनाबरोबर जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी वर्षाला ६ हजार लिटर इंधन पुरवले जाते.

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district
Zilla Parishad
Benefits
Solapur
Government
local governance activities