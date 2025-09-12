Mangalwedha News : सोलापूर जि. प. अध्यक्षपद ओबीसीसाठी राखीव, मंगळवेढ्यातील हालचालीना गती

मंगळवेढा - सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्यामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्ष होण्यासाठी आता अनेक जण इच्छुक होऊ लागले अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत मंगळवेढ्यातील हीच नावे देखील आता चर्चेत येऊ लागली मात्र त्यापूर्वी त्यांना जिल्हा परिषद सदस्याच्या निवडणुकीची शर्यत पार करावी लागणार आहे. त्यामुळे सदस्य होण्यासाठीच्या हालचालीला गती येऊ लागली..जिल्हा परिषद अध्यक्षपद ओबीसीसाठी झाल्याचे वृत्त मंगळवेढ्यात धडकल्याने तालुक्यात चर्चा अधिक वेगाने झडू लागल्या तालुक्यात दामाजी नगर, हुलजंती, भोसे, लक्ष्मी दहिवडी चार जिल्हा परिषदेचे गट असून यापूर्वी तालुक्यातून दोन सर्वसाधारण पुरुष, एक ओबीसी महिला आणि एक राखीव महिला हे चार सदस्य कार्यरत होते..नव्या आरक्षण सोडतीत चार गटाचे आरक्षण काय होणार? हे अध्याप निश्चित नसले तरी सर्वसाधारण जागेवर देखील तालुक्यामध्ये नागरिकाचा मागास प्रवर्गाचा उमेदवार विजयी झाल्यास जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाच्या शर्यतीत येऊ शकतो. अशी सध्याची राजकीय परिस्थिती आहे तालुक्यात तीन वर्षापूर्वी तालुक्याच्या राजकारणामध्ये समविचारी आघाडीचा प्रयोग करण्यात आला..त्यामध्ये समविचारी आघाडीच्या माध्यमातून दामाजी कारखाना ताब्यात घेतला अध्यक्षपदावर शिवानंद पाटील यांचे अध्यक्षपदावर वर्णी लागली त्यांनी आपल्या तीन वर्षाच्या कारकिर्दीत कर्मचाऱ्याचे पगार, शेतकऱ्यांची ऊस बिले आणि कारखान्यावरील कर्जाचा भार कमी करण्याचा प्रयत्न केला एकूणच तालुक्यात कारखान्याची परिस्थिती उत्तम स्थितीत आणून ठेवली.ते परिचारकांचे निष्ठावंत कार्यकर्ते असल्यामुळे जिल्हा परिषदेचे आरक्षण नागरिकाचा मागास प्रवर्गासाठी निश्चित झाल्यामुळे ते देखील या शर्यतीत उतरू शकतात कारण त्यांना यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या कामाचा अनुभव आहे जिल्हा परिषदेवर आरोग्य व शिक्षण समितीचे सभापती म्हणून त्यांनी प्रभावी काम केले आहे..त्यामुळे परिचारकाकडून ग्रीन सिग्नल मिळाला की, ते या आखाड्यात उतरू शकतात अशी राजकीय परिस्थिती आहे तर दुसऱ्या बाजूला पंचायत समितीचे माजी सभापती प्रदीप खांडेकर हे देखील तालुक्याच्या राजकारणात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या राज्यकारणामध्ये अनुभव असून पंचायत समितीच्या अडीच वर्षाच्या सभापती पदाच्या कार्यकाला त्यांनी तालुक्यामध्ये अनेक योजना राबविल्या..प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेच्या माध्यमातून तालुक्याला सर्वाधिक लाभ देण्याचा प्रयत्न केला. त्याच घरांना सौभाग्य योजनेतून वीज देण्याची योजना प्रभावी पणे राबवली सर्व सर्व घटकाशी संबंध ठेवून आहेत. तर काँग्रेस कडून पक्षनेते राहिलेले नितीन पाटील हे देखील जिल्हा परिषद अध्यक्षपद नागरिकाचा प्रावर्गासाठी आरक्षित झाल्यामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्ष होण्याच्या साठी सदस्य पदाच्या शर्यतीत तूर्त उतरले आहे..सरपंच पंचायत समिती सदस्य ही त्यांची राजकीय कामगिरी आहे एकनाथ जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्यामुळे तालुक्यातील राजकीय हालचाली आता गतिमान होणार आहेत. मंगळवेढ्याला यापूर्वी रामचंद्र माने यांच्या रूपाने अध्यक्ष पदाचा मान मिळाला आहे मात्र अनेक वर्ष अध्यक्षपदाची प्रतीक्षा करावी लागली आहे. सध्या असलेले ही संभाव्य इच्छुक हे भाजप नेत्याशी जवळीक असल्यामुळे मंग वेळेला परत संधी मिळणार का हे देखील पाहणे महत्त्वाचे ठरणार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.