Solapur Mumbai flight: सोलापूर-मुंबई विमानसेवा १ सप्टेंबरपासून होणार सुरू; कंपनीकडून दिलासा, सप्टेंबर महिन्यातील सोलापूर ते मुंबई प्रवासासाठी तिकीट बुकिंग सुरू

सोलापूर: नाईट लॅंडिंग व दृश्यमानतेचे कारण सांगून २८ जून ते ३१ ऑगस्ट असे सलग ६२ दिवस मुंबई विमानसेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय स्टार एअर कंपनीने घेतला आहे. पण कंपनीकडून सोलापूरकरांना दिलासा देणारा निर्णय घेत १ सप्टेंबरपासून पुन्हा एकदा स्टार एअर कंपनी सोलापूरकरांच्या सेवेत येणार आहे. १ सप्टेंबरपासूनचे तिकीट बुकिंग सुरू करण्यात आले आहे. कंपनी व तिकीट बुकिंग एजन्सीकडून या वृत्तास दुजोरा देण्यात आला आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.सोलापूर शहरातून विमानसेवा देणाऱ्या स्टार एअर व फ्लाय ९१ या दोन्ही कंपन्यांनी विमानसेवा बंद करण्याच्या निर्णयानंतर सोलापूरकरांनी नाराजी व्यक्त केली होती. याचा फटका शहराच्या विकासावर होणार असल्याच्याही प्रतिक्रिया आल्या होत्या. पण कंपनीने सप्टेंबर महिन्यातील वेळापत्रक जाहीर करून १ सप्टेंबरपासून विमानसेवा सुरू ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. .यामुळे सोलापूर-मुंबई विमानसेवा सुरू राहणार असल्याचे समोर आले. सोलापूर-गोवा विमानसेवा सुरू होण्यावर अद्याप प्रश्नचिन्हच आहे, सोलापूर ते गोवा विमानसेवा देणाऱ्या फ्लाय ९१ कंपनीकडून विमानसेवा सुरू करण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही..स्टार कंपनीकडून तिरुपतीसाठी चाचपणी...सोलापूर ते तिरूपती विमानसेवा सुरू करण्याची मागणी होत आहे. कंपनीकडून यापूर्वी तिरूपती विमानसेवेस सोलापुरातून किती प्रतिसाद मिळेल याची चाचपणी केली होती. पण कंपनीकडूनच याचा फारसा विचार केला नाही. पण पावसाळ्यानंतर तिरुपतीसाठी विमानेसवा सुरू करता येईल का या विचार कंपनी करत आहे. तिकिटाचे दर किती असावेत, सोलापूर ते तिरूपती ऐवजी इतर शहराचा समावेश करून विमानसेवा करता येईल या पर्यायावर कंपनी विचार करत आहे. सप्टेंबरपर्यंत यावर निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...\rनाईट लॅंडिंग व दृश्यमानता कमी असल्याने जुलै व ऑगस्ट महिन्यात विमानसेवा बंद करण्याचा निर्णय कंपनीने घेतला आहे, पण १ सप्टेंबरपासून पुन्हा विमानसेवा सुरू राहणार आहे. सप्टेंबरपासून सोलापूर ते मुंबई प्रवासाची तिकीट बुकिंग सुरू करण्यात आले आहे. फ्लाय कंपनीकडून अद्याप सप्टेंबर महिन्याचे वेळापत्रक जाहीर केले नसल्याने निश्चित सांगता येणार नाही. - चेतन लोढा, प्रकाश ऑनलाईन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.