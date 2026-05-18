UPSC Success Story: जिद्द, मेहनत आणि धाडसी निर्णय; यूपीएससी आयएफएस परीक्षेत अभिषेक कत्ते यशस्वी, देशसेवेची ओढ ठरली यशाची गुरुकिल्ली..

सोलापूर : हातात आलेली सॉफ्टवेअर इंजिनिअरची नोकरी, कॉर्पोरेट जगतातील झगमगाट आणि सुखवस्तू आयुष्य बाजूला ठेवत सोलापूरच्या एका तरुणाने देशसेवेचा मार्ग निवडला. सोलापूरचा सुपुत्र अभिषेक योगीराज कत्ते याने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या भारतीय वन सेवा (आयएफएस) परीक्षेत यश संपादन करत ‘क्लास वन’ अधिकारी होण्याचा मान मिळवला आहे. त्याच्या या यशामुळे सोलापूरच्या शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .गांधी नाथा रंगजी विद्यालयात शिक्षण घेत असताना अभिषेकची ओळख अत्यंत बुद्धिमान आणि अभ्यासू विद्यार्थी म्हणून होती. २००९ मध्ये दहावीच्या बोर्ड परीक्षेत तब्बल ९० टक्के गुण मिळवत त्याने शाळेत प्रथम क्रमांक पटकावला होता. शालेय जीवनापासूनच त्याच्यातील जिद्द आणि सातत्य दिसून येत होते..सांगली येथे कॉम्प्युटर सायन्स शाखेतून अभियांत्रिकी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर अभिषेकला पुण्यातील नामांकित आयटी कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून नोकरी मिळाली. वर्षभर त्याने कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम केले; मात्र मन मात्र प्रशासकीय सेवेकडे ओढ घेत होते. मोठा पगार, सुरक्षित करिअर आणि शहरातील आरामदायी जीवन मागे सोडत त्याने धाडसी निर्णय घेतला आणि यूपीएससीच्या तयारीसाठी थेट दिल्ली गाठली..स्पर्धा परीक्षा म्हणजे संयम, सातत्य आणि कठोर परिश्रमांची खरी कसोटी मानली जाते. अभिषेकनेही अनेक अडचणींवर मात करत अखेर भारतीय वन सेवेत यश मिळवले. पर्यावरण, वनसंपदा आणि वन्यजीव संवर्धनासाठी काम करण्याची संधी मिळाल्याने त्याच्या यशाचे विशेष कौतुक होत आहे..देशसेवा करण्याची इच्छा व त्यासोबत शिक्षकांनी दिलेल्या संस्कारांमुळेच मी यशस्वी झालो. देशसेवा करण्याचे भाग्य मिळणे यासारखा आनंद नाही.- अभिषेक कत्ते.Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...यशाचे मानकरीअभिषेकच्या या यशाबद्दल गांधी नाथा रंगजी दिगंबर जैन जन मंगल प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संजय गांधी, प्राथमिक विभागाच्या मुख्याध्यापिका सरोजना मुलींटी, माध्यमिक विभागाच्या मुख्याध्यापिका स्मिता रणदिवे आणि क्रीडा शिक्षक शिवानंद सुतार यांनी त्याचे विशेष कौतुक केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.