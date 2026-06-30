Solapur Gram Suraksha: सोलापूर जिल्ह्यात निधीअभावी 'ग्राम सुरक्षा यंत्रणा' बंद; ११.७१ लाख ग्रामस्थांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह!

-राजशेखर चौधरी अक्कलकोट: ग्रामीण भागातील नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीत तात्काळ सूचना, मदत आणि समन्वय उपलब्ध करून देणारी ‘ग्राम सुरक्षा यंत्रणा’ आर्थिक अडचणींमुळे ग्रामपंचायतींकडून नियमित निधीची तरतूद व देयकांची पूर्तता होत नसल्याने ही अत्यंत उपयुक्त सेवा आज ता. 30 जुनपासून बंद करण्याचा निर्णय घेण्याची वेळ यंत्रणा व्यवस्थापनावर आली आहे.'बहुदा जगातील सर्वोत्तम आपत्कालीन संपर्क यंत्रणा ' हे ब्रीद घेऊन काम करणारी यंत्रणा बंद झाल्याने येत्या संकटकाळात मदत कशी होईल याची काळजी मात्र नागरिकांना लागली आहे..Pune Crime: न्यायप्रविष्ट जमिनीत जबरदस्ती प्रवेश, महिलांना धक्काबुक्की; माजी सरपंचांसह १६ जणांवर गुन्हा, हवेलीत शेतजमिनीच्या वादातून राडा.योजना सुरक्षित असूनही निधीअभावी बनली असुरक्षित२०२१ मध्ये यंत्रणा सुरू झाल्यानंतर प्रत्येक गावात दहा घटना घडेपर्यंत कोणताही निधी न स्वीकारता सर्व गावांना मोफत सेवा पुरविण्यात आली होती. या उपक्रमाचे महत्त्व आणि परिणामकारकता ग्रामस्थांच्या लक्षात आल्यानंतरच प्रति कुटुंब वार्षिक केवळ ५० रुपये या अत्यल्प दराने निधी स्वीकारण्यास सुरुवात करण्यात आली. तसेच कोरोना काळात निधी न भरलेल्या गावांनाही सलग दोन वर्षे अखंडित सेवा देण्यात आली होती..मात्र, अनेक ग्रामपंचायतींकडून निधीची तरतूद न होणे आणि नियमित देयके न अदा केल्याने यंत्रणेच्या देखभाल व संचालनासाठी आवश्यक आर्थिक संसाधनांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. परिणामी सेवा चालू ठेवणे कठीण बनले असून, ती बंद करण्याचा निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे..सेवा बंद झाल्यास होणार गंभीर परिणामग्राम सुरक्षा यंत्रणा बंद झाल्यास ग्रामीण भागातील नागरिकांना चोरी, दरोडे, अपहरण यांसारख्या गुन्हेगारी घटनांमध्ये तात्काळ मदत मिळण्याची सुविधा बंद होईल. आग व जळीत दुर्घटनांमध्ये वेळेत माहिती आणि मदत न मिळाल्याने जीवित व मालमत्तेचे नुकसान वाढू शकते. शासकीय योजना, आदेश व महत्त्वाच्या सूचना नागरिकांपर्यंत वेगाने पोहोचविण्याची प्रभावी यंत्रणाही निष्क्रिय होईल. तसेच पूर किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात वेळेत इशारे व मदत न मिळाल्यास मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्तीय हानी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..Jalna News: सहा वाजता खेळायला गेला, पण परतलाच नाही; चार वर्षीय त्रिवेशचा दुर्दैवी अंत, पिंपरखेड बुद्रुकमध्ये हृदयद्रावक घटना!.योजना एका दृष्टीक्षेपातसप्टेंबर २०२१ मध्ये सुरू करण्यात आलेली ग्राम सुरक्षा यंत्रणा आज सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यातील तब्बल १,०३० ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत आहे. या यंत्रणेत ११ लाख ७१ हजारांहून अधिक ग्रामस्थ सहभागी असून, नागरिक व प्रशासनाने टोलफ्री क्रमांक १८०० २७० ३६०० चा २१ हजार ६६३ पेक्षा अधिक वेळा प्रभावी वापर केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.