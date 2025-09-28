Agriculture News : सौर प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान; पाण्याचे व्यवस्थापन न केल्याने संताप

मंगळवेढा : प्रकल्पासाठी भाळवणी व जालिहाळ येथील संपादित केलेल्या जमिनीत पाण्याचे व्यवस्थापन न केल्यामुळे त्याचा फटका लगतच्या शेतकऱ्यांच्या शेती पिकाला बसला आहे. परंतु कंपनीने यावर हात वर केल्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी सौर प्रकल्पातील वीज पुरवठा बंद ठेवला. .शासनाने अपारंपारिक ऊर्जा स्रोत म्हणून सौर ऊर्जेला प्राधान्य दिले. प्रखर सूर्यप्रकाश आणि उत्पादित केलेली वीज नजीकच्या वीज केंद्राला देण्याच्या दृष्टीने भाळवणीतील 132 केवी परिसरात परिसरातील जालीहाळ व भाळवणी या परिसरातील शेतकऱ्यांची 300 एकराच्या आसपास जमीनीवर सात ते आठ कंपन्यानी सौर प्रकल्प उभा केला असून या प्रकल्पासाठी परिसरातील जमिनी संपादित केल्या जमिन संपादित केल्यानंतर या जमिनीमध्ये असणारे नाले,बांध,झाडाचे सपाटीकरण केल्यामुळे शिवाय पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचे कंपनीने व्यवस्थापन केले नाही परिणामी ते पाणी लगतच्या शेतकऱ्याच्या शेतात जाऊन शेती पिकाचे नुकसान झालेले आहे. .Pune News : स्वदेशी तंत्रज्ञान गावोगावी विकास घडवेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.परंतु कंपनीचे प्रशासन शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाई देण्यात उदासीन असून शेतकऱ्यांनी विचारणा केल्यावर कंपनीच्या मालकीबाबत मोठमोठ्या राजकीय नेत्यांची नावे सांगून शेतकऱ्यांवर अप्रत्यक्षरीत्या दबाव तंत्र वापरले जात आहे. शिवाय उध्दट उत्तराची भाषा वापरली जात असल्याचा आरोप शेतकरी वर्गातून होत आहे,जालीहाळ येथील कंपनीमुळे लगतच्या शेतकऱ्यांच्या मका पिकाचे नुकसान झाले तर भाळवणी येथे शेतकऱ्यांच्या दोडका,कारले,घेवडा,मका,या शेती पिकाचे नुकसान झाली आहे शिवाय कंपनीच्या कामासाठी लगतच्या शेतकऱ्यांचा रस्त्यासाठी वापर केला आहे परंतु झालेल्या नुकसाने भरपाई देण्याबाबत मात्र हात वर केले..शिवाय कंपनीतून उत्पादित वीज भाळवणी येथील 132 केवी सब स्टेशनला देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये उभारण्यात आलेल्या टाॅवरमध्ये मोबदला देण्यावरून काही शेतकऱ्यांशी योग्य समन्वय न झाल्याने शेतात उभारलेल्या टाॅवर काढण्याचा प्रकार देखील घडला. त्या शेतकऱ्याचे देखील नुकसान केले त्यामुळे एकूणच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सौर कंपनी बद्दल शेतकऱ्यांमध्ये संतापजनक सूर व्यक्त होत आहे.बाधीत शेतकय्रानी आ.समाधान आवताडे यांच्या कार्यालयात तक्रार दिली.त्यातील एका कंपनीने शेतकऱ्याला भरपाई देऊन त्याचा वीज पुरवठा पूर्ववत केला. सध्या 39 बाधीत शेतकऱ्यांचा प्रश्नावरही योग्य तोडगा काढण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करूप्रदीप खांडेकर माजी सभापती.सौर कंपनीने पाण्याचे व्यवस्थापन न केल्यामुळे पावसात पडलेले पाणी माझ्या पुर्ण मका पिकात मोठ्या प्रमाणात पाणी येऊन मकेचे पीक पाण्याखाली जावून पिकाचे नुकसान झाले आहे.मंगल कांबळे,शेतकरी भाळवणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.