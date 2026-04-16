Soldier Accident Death: मोहोळ तालुक्यातील जवान लिंगादेव वाघमोडे यांचा अपघाती मृत्यू; शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार..

-राजकुमार शहामोहोळ : मराठा 19 रेजिमेंट मध्ये कार्यरत असलेले मेंजर स्व. लिंगादेव बजीरंग वाघमोडे रा नजीक पिंपरी ता मोहोळ हे सुट्टीवर असताना त्यांचे अपघाती निधन झाले. त्यांचा अंत्यसंस्कार शासकीय पद्धतीने तालुक्यातील नजीक पिंपरी येथील राहत्या घरी 15 एप्रिल रोजी करण्यात आला..लिंगादेव वाघमोडे अमर रहेच्या घोषणा नागरिकांनी दिल्या. संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली होती. या वेळी अखेरचा निरोप देताना मराठा रेजिमेंटचे अधिकारी यांनी सांगितले की,आमच्या रेजिमेंटमध्ये हुशार आणि होतकरू जवान गमवल्याचे आंम्हाला दुःख आहे.त्यांच्या परिवाराच्या पाठीशी नेहमीच रेजिमेंट उभा राहील..या वेळी मोहोळ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक बाजीराव पोवार, ,गोपनीय विभागाचे गजानन माळी, संजय क्षीरसागर,सरपंच मीराबाई गायकवाड,उपसरपंच राऊ वाघमोडे,पोलीस पाटील तात्यासाहेब पाटील,हनुमंत माने,सूर्यकांत सुडके,दशरथ काळे,महेश पाटील,गोपीनाथ वाघमोडे,महेश बारसकर,सुनील पाटील आदी नागरिकांनी अंत्य दर्शन घेतले..या वेळी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय सोलापूर,सोलापूर ग्रामीण पोलीस गार्ड,मोहोळ तालुका सैनिक संघटना,बार्शी सैनिक संघटना,मंगळवेढा माजी सैनिक संघटना,राजापूर सैनिक संघटना,अहिल्यानगर मेकॅनिक इनस्ट्रक्चर स्कूल,मोहोळ तहसील कार्यालय,मोहोळ पोलीस ठाणे आदी संघटनांच्या वतीने मानवंदना देण्यात आली.