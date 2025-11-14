Solapur Politics : मंगळवेढ्यात नगरपालिकेची निवडणूक रंगतदार; अपक्ष उमेदवारी अर्जामुळे राजकीय चर्चांना उधाण!

मंगळवेढा : नगरपालिकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू असून नगराध्यक्ष कुणाचा आहे हे अद्याप सत्ताधाऱ्यांनी व विरोधी पक्षांनी अध्याप स्पष्ट केले नाही. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा सध्या महायुतीत असून तो भाजप आणि शिवसेनेबरोबर सत्तेत आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस लतीफ तांबोळी यांनी नगराध्यक्ष पदावरील दावा करत आपल्याकडे सक्षम उमेदवार असल्याचा केला होता परंतु अद्याप राष्ट्रवादी काँग्रेसने उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही..अथवा उमेदवार देखील निश्चित केला तर आज चक्क सोमनाथ माळी यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की,यापूर्वी काँग्रेसचे सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आले असताना देखील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची नगरपालिकेवर सत्ता असताना नगराध्यक्ष होता आणि नगराध्यक्ष म्हणून अरूणा माळी पाच वर्षात अतिशय चांगल्या पद्धतीने कामकाज केले आहे पालिकेला पुरस्कार देखील मिळवून दिले आहेत मात्र त्यांच्या कार्यकाळातील भूमिगत गटार योजना आणि हद्दवाढीचा विषय प्रलंबित राहिला. .मुलाखती झाल्या; आता पक्षाची यादी जाहीर होण्याची प्रतीक्षा.तो विषय भविष्यात मार्गी लागणे अपेक्षित आहे आज नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी नगराध्यक्ष पदावर आपला मित्रपक्षाला हक्क सांगणे अपेक्षित असताना यातील पदाधिकाऱ्यांच्या इच्छुकांनी भारतीय जनता पार्टीच्या नगराध्यक्ष पदासाठी मुलाखती दरम्यान मुलाखत दिल्याने राष्ट्रवादीने नगराध्यक्ष पदाचा आपला हक्क सोडला की काय अशी चर्चा सुरू झाल्याने आज आपण अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला. तर येत्या दोन दिवसात नगराध्यक्ष पदासाठी नगराध्यक्ष पदाचा अनुभव असलेल्या अरुणा माळी यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.