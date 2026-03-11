सोलापूर

Sangola Murder Case: मुलानेच केला जन्मदात्याचा खून; सांगोला तालुक्यात उडाली खळबळ, आईची फिर्याद, धक्कादायक कारण आलं समाेर!

सांगोला : सांगोला तालुक्यातील वाकी शिवणे येथे कर्ज आणि शेती विक्रीच्या वादातून मुलानेच वडिलांचा लोखंडी पाईपने मारहाण करून खून केला. या प्रकरणी सांगोला पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रमेश बटू कुंभार (वय ५४, रा. पाटील वस्ती, वाकी शिवणे, ता. सांगोला) असे खून झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. याबाबत त्यांच्या पत्नी समाबाई रमेश कुंभार (वय ५०) यांनी मुलगा अतुल रमेश कुंभार (वय ३०) याच्याविरोधात सांगोला ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

