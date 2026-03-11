Sangola Murder Case: मुलानेच केला जन्मदात्याचा खून; सांगोला तालुक्यात उडाली खळबळ, आईची फिर्याद, धक्कादायक कारण आलं समाेर!

सांगोला : सांगोला तालुक्यातील वाकी शिवणे येथे कर्ज आणि शेती विक्रीच्या वादातून मुलानेच वडिलांचा लोखंडी पाईपने मारहाण करून खून केला. या प्रकरणी सांगोला पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रमेश बटू कुंभार (वय ५४, रा. पाटील वस्ती, वाकी शिवणे, ता. सांगोला) असे खून झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. याबाबत त्यांच्या पत्नी समाबाई रमेश कुंभार (वय ५०) यांनी मुलगा अतुल रमेश कुंभार (वय ३०) याच्याविरोधात सांगोला ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..Teacher Promotion:टीईटी पात्र शिक्षकांचीच पदोन्नती! गुरुजींच्या संघटनांमध्ये मतभेद, अपात्र नेत्यांचा प्रशासनावर दबाव...रमेश कुंभार हे वाकी शिवणे (ता. सांगोला) येथे शेती करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. त्यांचा मोठा मुलगा चैतन्य कुंभार हा बिहार येथे शिक्षक म्हणून नोकरी करतो. तो तेथेच प्रेम विवाह करून राहण्यास आहे. वाकी शिवणे येथे मृत रमेश कुंभार यांचा धाकटा मुलगा अतुल कुंभार व पत्नी समाबाई कुंभार या एकत्रित राहण्यास होते. रमेश कुंभार यांच्या नावावर असलेली सुमारे चार एकर शेती विकण्याच्या निर्णयावरून त्यांचा मुलगा अतुल कुंभार याच्याशी वारंवार वाद होत होता. .तसेच रमेश कुंभार यांनी एचडीएफसी बँकेचे सुमारे १७ लाख रुपये आणि सोसायटीचे ७० हजार रुपये कर्ज घेतले होते. या कर्जासह अतुलच्या लग्नाच्या विषयावरूनही घरात नेहमी वाद होत असल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. ९ मार्च रोजी रात्री सुमारे १० वाजण्याच्या सुमारास जेवण झाल्यानंतर शेतातील विहिरीवर मोटार सुरू करण्यासाठी रमेश कुंभार गेले होते. त्याआधी त्यांचा मुलगा अतुल हा डाळिंबाच्या झाडांना लिक्विड सोडण्यासाठी शेतात गेला होता. त्यानंतर सुमारे १०.३० वाजण्याच्या सुमारास शेजारी तुकाराम मोहिते यांनी शेतातून रमेश कुंभार ओरडल्याचा आवाज ऐकू आल्याचे सांगितले..यानंतर शेतात पाहणी केल्यावर रमेश कुंभार यांचा डोके, तोंड व पायावर गंभीर मारहाण झालेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळून आला. सांगोला पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन तपास सुरू केला..UPSC Success Story: वॉचमनच्या मुलाची ‘यूपीएससीत’ भरारी; आईचे किराणा दुकान अन् वडिलांचा पालिकेत पहारा, मुलाने यशाला गवसणी घालून फेडले पांग!.लग्न करून न दिल्याचाही मनात रागपोलिसांनी अतुल रमेश कुंभार याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्याने ''वडिलांनी एवढे कर्ज केले आहे. त्यांच्या नावावरील चार एकर शेत जमीन देखील विकायला काढली आहे. माझे लग्न करा म्हणले तर करत नाहीत त्यामुळे मी त्यांचा खून केला आहे. आई मला एवढ्या वेळ माफ कर'' असे सांगितल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. मुलानेच वडिलांना लोखंडी पाईपने मारहाण करून ठार मारल्याची कबुली दिल्याची माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.