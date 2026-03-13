Solapur News: दक्षिण सोलापूरच्या उपसभापतींचा जातीचा दाखला बनावट?; दाखला न दिल्याचा उमरगा प्रांताधिकाऱ्यांचा अहवाल; काय म्हटलंय अहवालात!

सोलापूर: दक्षिण सोलापूर पंचायत समितीच्या नूतन उपसभापती वर्षा पटणे यांचा जातीचा दाखला बनावट असल्याची तक्रार मिलिंद मुळे यांनी केली होती. त्यावर उमरगा प्रांताधिकाऱ्यांचा चौकशी अहवाल दक्षिण सोलापूरचे तहसीलदार किरण जमदाडे यांना प्राप्त झाला आहे. त्यानंतर त्यांनी उपसभापती पटणे यांना नोटीस बजावली असून, याप्रकरणी २५ मार्च रोजी दुपारी १२ वाजता सुनावणी ठेवली आहे. .Pune News: रुग्णालयांच्या अवाजवी बिलांना आता बसणार चाप; आरोग्यमंत्र्यांकडून ‘स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल’ची महत्त्वपूर्ण घोषणा...फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या पंचायत समिती निवडणुकीत उपसभापती वर्षा पटणे ह्या इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) महिलासाठी आरक्षित बोरामणी गणातून भाजपकडून निवडून आल्या. त्यांचा वाणी जातीचा दाखला बनावट असल्याची तक्रार निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार जमदाडे, उमरग्याचे प्रांताधिकारी दत्तु शेवाळे व धाराशिव जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे केली होती..प्रांताधिकारी शेवाळे यांनी चौकशी करून अहवाल तहसीलदार जमदाडे यांना पाठवला आहे. त्यानंतर त्यांनी बुधवारी (ता. ११) पटणे यांना नोटीस बजावली आहे. २५ मार्च रोजी दुपारी १२ वाजता तहसीलदार कार्यालयात सुनावणी होणार आहे..अहवालात काय म्हटलंय...वर्षा पटणे यांचा जातीचा दाखला उमरगा प्रांत कार्यालयाने दिला नसल्याचा अहवाल प्रांताधिकारी दत्तु शेवाळे यांनी दिला आहे. त्यांचा जातीचा दाखला वर्षा शिवाजी कोनाळे (रा. फणेपूर, ता. उमरगा) या नावाने आहे. मात्र, फणेपूर गाव ऑनलाइन प्रणालीत उमरगा उपविभागातील लोहारा तालुक्यात आहे. त्या प्रमाणपत्रावर डिजिटल स्वाक्षरीनंतर श्री दत्तु शेवाळे, उपविभागीय अधिकारी, धाराशिव क्रमांक दोन, ठिकाण धाराशिव अशी मोहर नोंदवली आहे. परंतु या कार्यालयाकडून देण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्रावर डिजिटल स्वाक्षरीनंतर शेवाळे दत्तु बाळू, उपविभागीय अधिकारी, उमरगा, ठिकाण अशी मोहर नोंदवली जाते. .Surur Panchgani Road: सुरूर-पाचगणी मार्ग एप्रिलअखेर पूर्ण करा: मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मकरंद पाटील यांच्याकडून ठेकेदाराची झाडाझडती!.त्यावर उपविभागीय अधिकारी, उमरगा अशी मोहर नोंदवली जाते. या प्रमाणपत्राची प्रिंट नरेंद्र शशिकांत कांबळे या केंद्र चालकामार्फत काढली आहे. मात्र, आमच्याकडे या नावाचा केंद्र चालकच नाही. बारकोडची तपासणी केल्यावर ''नॉट डाटा फाउंड'' असे दाखवते. तपासणीअंती १७ जानेवारी २०२६ रोजी वर्षा कोनाळे यांच्या नावे अनुक्रमांक १९०, जावक क्रमांक ४२५४५६६८६९८ या क्रमांकाचे वाणी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही, असे प्रांताधिकारी शेवाळे यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी जमदाडे यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.