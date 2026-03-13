Solapur News: दक्षिण सोलापूरच्या उपसभापतींचा जातीचा दाखला बनावट?; दाखला न दिल्याचा उमरगा प्रांताधिकाऱ्यांचा अहवाल; काय म्हटलंय अहवालात!

सोलापूर

सोलापूर: दक्षिण सोलापूर पंचायत समितीच्या नूतन उपसभापती वर्षा पटणे यांचा जातीचा दाखला बनावट असल्याची तक्रार मिलिंद मुळे यांनी केली होती. त्यावर उमरगा प्रांताधिकाऱ्यांचा चौकशी अहवाल दक्षिण सोलापूरचे तहसीलदार किरण जमदाडे यांना प्राप्त झाला आहे. त्यानंतर त्यांनी उपसभापती पटणे यांना नोटीस बजावली असून, याप्रकरणी २५ मार्च रोजी दुपारी १२ वाजता सुनावणी ठेवली आहे.

