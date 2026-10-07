Ujani Dam: दक्षिण सोलापुरातील शेतकऱ्यांना गुड न्यूज! मंद्रूपसह ६ तलावांत उजनीचे पाणी पोहोचले; पाणीटंचाईला मोठा दिलासा

दक्षिण सोलापूर: दुष्काळी परिस्थितीमुळे पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील प्रमुख तलावांमध्ये अखेर उजनीचे पाणी पोहोचले आहे. मंद्रूप, निंबर्गी, शिरवळ (जै.), आचेगाव, हणमगाव अन् रामपूर येथील तलावांमध्ये पाणी आल्याने शेतकरी, पशुपालक अन् नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...विहिरी अन् कूपनलिका कोरड्या पडल्याने तालुक्यात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढली होती. शेतकऱ्यांच्या मागणीनंतर उजनी धरणातून प्रमुख तलावांमध्ये पाणी सोडण्यात आले. तलावांमध्ये पाणी साठल्याने शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा अन् जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. तसेच भूजल पातळीत वाढ होऊन विहिरींना पाणी उतरण्याची शक्यता आहे..मंद्रूपच्या सीतामाई तलावात पाणी सोडण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने दक्षिण सोलापूरचे आमदार सुभाष देशमुख यांची भेट घेऊन मागणी केली होती. तसेच हणमगाव, रामपूर अन् आचेगाव येथील तलावांत पाणी सोडण्यासाठी अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्याकडेही मागणी करण्यात आली होती..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.आम्ही आमदार सुभाष देशमुख यांच्याकडे सीतामाई तलावात पाणी सोडण्यासाठी मागणी केली होती. सीतामाई तलावासह परिसरातील सर्व तलावांमध्ये पाणी आल्यामुळे जनावरांचा अन् पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न पूर्णपणे मिटणार आहे.- गौरीशंकर मेंडगुले, विशेष कार्यकारी अधिकारी, मंद्रूप .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.