Solapur Accident: भरधाव कारची ऊस ट्रॉलीला भीषण धडक; पाच जण जखमी, दोघांची प्रकृती चिंताजनक, साेलापूरकडे जाताना घडली घटना!

-राजकुमार शहामोहोळ : भरधाव जाणाऱ्या कारने उसाच्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीला पाठीमागून धडक देऊन झालेल्या अपघातात पाच जण जखमी झाले, त्यापैकी दोघांची प्रकृती चिंताजनक आहे. सर्व जखमींना सोलापूर येथील एका खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे. हा अपघात शनिवार ता 14 रोजी पहाटे सव्वा पाच वाजता मोहोळ पोलीस ठाण्याजवळील ब्रिजवर झाला. .ज्ञानेश्वर सिद्धेश्वर वाकडे वय 48, चेतन बसवराज लामतुरे वय 22, सत्यवान निळकंतराव जाधव वय 47, तेजस सत्यवान जाधव वय 18, शुभांगी सत्यवान जाधव वय 37 सर्व राहणार पोकळ गाव ता निलंगा जिल्हा लातूर अशी जखमींची नावे आहेत. यातील ज्ञानेश्वर वाकडे व तेजस जाधव या दोघांची प्रकृती चिंताजनक आहे..मोहोळ पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, वरील सर्व जखमी कार क्रमांक एम एच 24 सीडी 771 मधून सोलापूरच्या दिशेने निघाले होते. त्या वेळी मोहोळ शहरा जवळील पोलीस ठाण्या समोरील ब्रिजवर उभा असलेल्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीला कारने पाठीमागून जोराची धडक दिली. त्यात वरील पाच जण जखमी झाले. या अपघाताची नोंद मोहोळ पोलिसात झाली असून, अधिक तपास अंमलदार अतुल क्षीरसागर करीत आहेत.