Mohol Accident : एसटी बस व ट्रॅक्टरच्या अपघातात तिघे जण जखमी; एक जण गंभीर

भाजीपाला विक्रीसाठी घेऊन निघालेल्या शेतकऱ्याच्या ट्रॅक्टरला एसटी बसने पाठीमागून धडक दिली.
राजकुमार शहा
मोहोळ - भाजीपाला विक्रीसाठी घेऊन निघालेल्या शेतकऱ्याच्या ट्रॅक्टरला एसटी बसने पाठीमागून धडक देऊन झालेल्या अपघातात ट्रॅक्टर चालक गंभीर जखमी झाला. तर अन्य दोघे किरकोळ जखमी झाले.

