Solapur ST Caste Certificate: चक्क दिवसात मिळविले एस.टी. जात प्रमाणपत्र; ‘उत्तर’च्या प्रांताधिकाऱ्यांकडे तक्रार; खोटी कागदपत्रे जोडली अन् काय घडलं!

सोलापूर : दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील वांगी गावातील नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत सरपंच सोनाबाई कोळी यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे एका दिवसात एस.टी. जात प्रमाणपत्र मिळवून शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप पुढे आला आहे. या दाखल्याची चौकशी करून तो रद्द करावा, अशी मागणी सूरज खडाखडे यांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय क्रमांक एक यांच्याकडे केली आहे..वांगी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाची जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहे. हे पद मिळविण्यासाठी सोनाबाई कोळी यांनी १६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अर्ज केला होता. संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवत अवघ्या एका दिवसात, म्हणजेच १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी, जात प्रमाणपत्र दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीनंतर हा प्रकार उघडकीस आला..दाखला मिळविताना आवश्यक असलेली कागदपत्रे, जसे की माहेरचे व सासरचे नाव वेगवेगळे असल्यास त्या व्यक्ती एकच असल्याचा ॲफिडेव्हिट, मंडलाधिकारी यांचा सामाजिक चालीरीती चौकशी अहवाल आदी कागदपत्रे सादर न करता बोगस दाखला मिळविल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दाखला तत्काळ रद्द करावा व संबंधितांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे..एकीकडे दाखले मिळण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात महादेव कोळी समाजाला आंदोलन व उपोषण करावे लागते; तरीही दाखले लवकर मिळत नाहीत. सोलापुरातील हा प्रकार आश्चर्यकारक आहे. एकाच दिवसात दाखला देणारे उत्तर प्रांत कार्यालय हे राज्यातील एकमेव ठरले आहे. याची चौकशी होऊन हा दाखला रद्द केला पाहिजे.- सूरज खडाखडे, तक्रारदार.प्रांताधिकारी सदाशिव पडदुणे म्हणाले...१९५० पूर्वीची वंशावळ आवश्यक असते. रक्तातील नातेसंबंध व इतर महसुली पुरावे आवश्यक.संबंधित व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे (माहेर व सासरची) आवश्यक.माहेरचे नाव आणि सासरचे नाव वेगवेगळे असल्यास, ही व्यक्ती एकच असल्याचा ॲफिडेव्हिट आवश्यक.मंडलाधिकारी यांचा सामाजिक चालीरीती चौकशी अहवाल आवश्यक असतो.त्यानंतर १०० टक्के कागदपत्रे पूर्ण असल्यास दाखला मिळण्यासाठी किमान १५ दिवस लागतात. त्रुटी आढळल्यास त्यांची पूर्तता करण्यासाठी अधिक वेळ लागू शकतो.