MSRTC ST Employees: भत्ते रखडल्याने चालक-वाहक संकटात; हजेरी भत्ता, वैद्यकीय बिले मिळेनात, एस. टी. कर्मचाऱ्यांत नाराजी..

सोलापूर : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एस.टी.) चालक व वाहकांना कमी वेतनात संसाराचा गाडा ओढावा लागत असतानाच आता त्यांच्या हक्काचे विविध भत्ते आणि वैद्यकीय बिले रखडल्याने आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. हजेरी प्रोत्साहन भत्ता, शिलाई भत्ता तसेच वैद्यकीय बिलांची थकबाकी तातडीने अदा करावी, या मागणीसाठी सेवा शक्ती संघर्ष एस.टी. कर्मचारी संघाने सोलापूर विभाग नियंत्रकांना निवेदन दिले आहे..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .गेल्या काही महिन्यांपासून सण-उत्सव, यात्रा आणि लग्नसराईच्या गर्दीच्या काळात एस.टी. कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही रजा न घेता प्रवाशांची सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी अहोरात्र कर्तव्य बजावले. वैयक्तिक आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या बाजूला ठेवून महामंडळाच्या हितासाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच आता त्यांच्या हक्काच्या रकमेपासून वंचित राहावे लागत असल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे..या निवेदनाच्या प्रती कामगार अधिकारी (राज्य परिवहन, सोलापूर) तसेच सुरक्षा व दक्षता अधिकारी यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता सोलापूर विभाग प्रशासन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर काय निर्णय घेते आणि थकीत रकमा कधी अदा होतात, याकडे एस.टी. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..एस.टी कर्मचाऱ्यांकडून काही चुका झाल्यास त्याची नुकसान भरपाईची रक्कम त्वरित घेतली जाते परंतु, एस.टी कर्मचाऱ्यांचे वेगवेगळ्या भत्याच्या रूपाने येणारे पैसे एसटीकडून लवकर दिले जात नाहीत, ही शोकांतिका आहे.- बलभीम पारखे, सेवाशक्ती संघर्ष एस. टी. कर्मचारी संघटना.गणवेश धुलाई भत्ता फक्त शंभर रुपयेएसटी कर्मचाऱ्यांना नियमित गणवेश परिधान करणे बंधनकारक आहे. महामंडळाने १ जूनपासून स्वच्छ बस आणि स्वच्छ गणेवेशातील चालक-वाहक प्रवाशांच्या सेवेसाठी असतील अशी घोषणा केली आहे. मात्र चालक वाहकांना गणवेश धुण्यासाठी दरमहा फक्त शंभर रुपये दिले जातात. एकदा धुणे व इस्त्री करण्यासाठी ८० रुपये घेतले जातात. यामुळे हा भत्ता अपुरा आहे..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...शिलाई भत्ताही थकीतकर्तव्यावर असताना कर्मचाऱ्यांना परिधान कराव्या लागणाऱ्या गणवेशासाठी महामंडळाकडून दर दोन वर्षाला दोन ड्रेसचे कापड व प्रत्येक ड्रेससाठी ७५० रुपये शिलाई भत्ता देण्यात येतो. यामध्ये खूपच अनियमिता असून कधी चार-चार वर्षे कपडे व भत्ता येत नाही. दोन वर्षे उलटून जाऊनही कर्मचाऱ्यांना शिलाई भत्ता मिळालेला नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.