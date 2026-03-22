Bharat Gogawale: राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या बरोबरच: मंत्री भरत गोगावले; माढा तालुक्यातील फळबागांची केली पाहणी!

सोलापूर: रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन खारभूमी विकासमंत्री भरत गोगावले यांनी माढा तालुक्यातील सुर्ली व अकोले खुर्द येथे केळी, डाळिंब व पेरू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली. शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. शासन शेतकऱ्यांसोबत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी गोगावले यांनी संतोष पाटील (डाळिंब), संजय पाटील (आंबा), ऋषिकेश पाटील (डाळिंब), मनोज काळे (पेरू) व भागवत काळे (केळी) यांच्याशी चर्चा करून रोपे खरेदी, खत-औषध फवारणी, उत्पादनानंतर व्यापाऱ्यांकडून होणारी पिळवणूक, बाजारभावातील चढ-उतार व हवामानातील बदल अशा अडचणी जाणून घेतल्या. तसेच फळबाग लागवडीसाठी मिळणाऱ्या शासकीय योजना व अनुदानाबाबतही चर्चा करण्यात आली.

माढा तालुक्यातील एकूण फळबाग लागवडीखालील क्षेत्र १०,७९९.२७ हेक्टर असून त्यात डाळिंब २,२०५.४५ हेक्टर, द्राक्ष १,९९७.७० हेक्टर व केळी ३,७८९.६० हेक्टर इतके क्षेत्र आहे. उसानंतर सर्वाधिक क्षेत्र केळीचे असून, युद्धजन्य परिस्थितीमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले आहेत.

या पाहणी दौऱ्यास आमदार अभिजित पाटील, संजय कोकाटे, कृषी अधीक्षक शुक्राचार्य भोसले, उपविभागीय कृषी अधिकारी संजय वाकडे, तालुका कृषी अधिकारी हनुमंत बोराटे, तंत्र अधिकारी अभिजित देडे तसेच इतर अधिकारी, पदाधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते.