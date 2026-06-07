सोलापूर

Banana Crop Damage: क्षणात होत्याचे नव्हते! वादळाने ४०० एकरांवरील केळी पीक जमीनदोस्त; शेतकरी हवालदिल, लवंग परिसरात कोट्यवधींचे नुकसान

Storm destroys 400 acres of banana crop in Lavang region: वादळी वाऱ्याने विक्रीस तयार केळीचे मळे क्षणात उद्ध्वस्त; वाघोलीसह सहा-सात गावांतील शेतकरी कोट्यवधींच्या तोट्याने हतबल
Nature's Fury Strikes Farmers: Banana Fields Destroyed Across Several Villages

Nature's Fury Strikes Farmers: Banana Fields Destroyed Across Several Villages

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सकाळ वृत्तसेवा
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लवंग : ५ जून रोजी सायंकाळी साडेपाचनंतर झालेल्या वादळी वाऱ्यामुळे वाघोली, वाफेगाव, बाबळगाव, संगम, गणेशगाव, तांबवे व लवंग परिसरातील सुमारे ३५० ते ४०० एकरांवरील विक्रीस तयार असलेले केळी पीक जमीनदोस्त झाले. घडांच्या ओझ्यामुळे केळीची झाडे मोठ्या प्रमाणात कोसळल्याने शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

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