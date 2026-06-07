Banana Crop Damage: क्षणात होत्याचे नव्हते! वादळाने ४०० एकरांवरील केळी पीक जमीनदोस्त; शेतकरी हवालदिल, लवंग परिसरात कोट्यवधींचे नुकसान

लवंग : ५ जून रोजी सायंकाळी साडेपाचनंतर झालेल्या वादळी वाऱ्यामुळे वाघोली, वाफेगाव, बाबळगाव, संगम, गणेशगाव, तांबवे व लवंग परिसरातील सुमारे ३५० ते ४०० एकरांवरील विक्रीस तयार असलेले केळी पीक जमीनदोस्त झाले. घडांच्या ओझ्यामुळे केळीची झाडे मोठ्या प्रमाणात कोसळल्याने शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.पूर्व भागातील या सहा-सात गावांमध्ये सुमारे तीन ते चार हजार एकरांवर केळीची लागवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी ३०० ते ४०० एकरांवरील पीक काढणीस व विक्रीस तयार होते. मात्र, वादळी वाऱ्यामुळे या पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. .पंधरा दिवसांपासून केळीला बॉक्स पॅकिंगसाठी प्रतिकिलो २२ ते २५ रुपये, तर कॅरेट पॅकिंगसाठी १५ ते १७ रुपये दर मिळत होता. त्यामुळे उत्पादकांना चांगला आर्थिक लाभ होण्याची अपेक्षा होती. .Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.मात्र, ऐन काढणीच्या काळात झालेल्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक घडी विस्कटली असून ते हवालदिल झाले आहेत. नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे तातडीने पंचनामे करून मदत द्यावी, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.