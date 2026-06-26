Ujani Dam: पाण्याखाली ४० वर्षे, तरीही अभेद्य! उजनीतील पळसदेव मंदिराचा स्थापत्य चमत्कार, जलाशयातील लपलेले वैभव उघड, अद्वितीय वारसा..

सोलापूर : उजनी धरणाच्या अथांग जलाशयाने आपल्या कवेत घेतलेले ऐतिहासिक आणि प्राचीन ''पळसदेव शिवमंदिर'' (सरडेश्वर मंदिर) सध्या पर्यटकांचे आणि इतिहासप्रेमींचे मुख्य आकर्षण ठरत आहे. उजनी धरणाची पाणी पातळी घटल्याने प्राचीन यादवकालीन पळसेदव मंदिर पाहण्याची संधी पर्यटकांना मिळत आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.दरवर्षी उन्हाळ्याच्या उत्तरार्धात आणि पावसाळ्याच्या सुरुवातीला उजनी धरणाची पाणी पातळी खालावते, तसतसे हे मंदिर जलाशयातून हळूहळू बाहेर डोकावू लागते. तब्बल ४० वर्षांहून अधिक काळ पाण्यात आणि लाटांच्या माऱ्यात असूनही, कोणतीही हानी न होता ताठ कण्याने उभे असलेले हे मंदिर म्हणजे प्राचीन भारतीय स्थापत्यशास्त्राचा एक अद्भूत चमत्कार आहे..वास्तुकलेचा अद्वितीय नमुना: ‘सप्तभूमिज शैली’अंदाजे १० व्या ते ११ व्या शतकात यादवकाळात बांधण्यात आलेले हे मंदिर ''सप्तभूमिज शैलीचे'' महाराष्ट्रातील एक उत्तम उदाहरण मानले जाते. या वैशिष्ट्यपूर्ण शैलीमध्ये मंदिराचे शिखर हे सात स्तरांचे असून, त्यात हवा खेळती राहण्यासाठी व प्रकाशासाठी अंतर्गत पोकळ जागा व गोलाकार कोनाडे ठेवण्यात आले आहेत. हे मंदिर ''हेमाडपंती'' पद्धतीने बांधण्यात आले असून, २७ नक्षीदार दगडी खांबांवर संपूर्ण सभामंडपाचा डोलारा उभा आहे. मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर अत्यंत देखणे कोरीव काम असून, त्यात फुले, मानव आकृत्या, वेली, स्तंभ आणि सर्पाकृती कोर ल्या आहेत..पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर भिगवणनजीक असलेल्या पळसदेव गावाच्या सीमेवर इंदापूर आणि करमाळा तालुक्यांच्या सरहद्दीवर हे मंदिर आहे. उजनी धरणात हे मूळ गाव व त्यासोबतचे देखणे मंदिर पूर्णपणे जलमय झाले. मात्र, दरवर्षी धरणातील पाणी कमी झाले की, हे मंदिर पुन्हा उघडे पडते. सध्या धरणातील पाणी साठा कमी झाल्याने हे मंदिर आणि त्या शेजारील ऐतिहासिक राम मंदिर पर्यटकांनी जरूर पाहावे.- नितीन अणवेकर, संस्थापक, वारसा फाउंडेशन.मंदिराची मुख्य ऐतिहासिक वैशिष्ट्ये :१. रामायणातील प्रसंग : मंदिराच्या बाह्य भिंतींवर सुग्रीव-वाली युद्ध, राम-लक्ष्मण, हनुमान आणि सीताहरणाचे प्रसंग अत्यंत बारकाईने कोरलेले आहेत.२. सरडेश्वर आख्यायिका ः नहूष राजाला इंद्राणीने दिलेल्या शापामुळे तो सरडा झाला होता, या ठिकाणी तप करून तो शापमुक्त झाला, म्हणूनच याला ''सरडेश्वर'' असेही म्हणतात.३. सती शिळा व वीरगळ ः मंदिर परिसरात आपल्या पराक्रमी पूर्वजांच्या स्मृती जागवणाऱ्या अनेक वीरगळ आणि सती शिळा इतिहासप्रेमींचे लक्ष वेधून घेतात..प्रवास कसा करावा?सोलापूर किंवा पुण्याहून वाहनाने पळसदेव गावे गाठावे. महामार्गावरून कच्च्या रस्त्याने धरणाच्या कोरड्या पात्रातून पुढे जावे लागते. डाव्या-उजव्या बाजूला सुंदर हिरवळ आणि पक्षांचे थवे पाहायला मिळतात. मुख्य पात्रात पोहोचल्यावर स्थानिक बोट भाड्याने घेऊन १५ मिनिटांचा विलोभनीय जलप्रवास करून मंदिरापर्यंत पोचता येते..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...पळसदेवला कसे जावे?सोलापूरहून अंतर : सुमारे ११० ते ११५ किलोमीटर (पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाने).पुण्याहून अंतर : सुमारे १३६ किलोमीटर (पुणे-सोलापूर महामार्ग - भिगवण मार्गे). जाता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.