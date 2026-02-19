Solapur Sugar factories: साेलापूर जिल्ह्यातील गळीत हंगामाच्या शेवटी अडकले ५०० कोटी; साखर कारखाने बंद होण्याच्या मार्गावर तरी ऊस बिले थकीतच!

-संदीप गायकवाड उ.सोलापूर: जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात आला आहे. दहा ते पंधरा कारखान्यांचा हंगाम बंद झाला तर उर्वरित कारखान्यांचा पट्टा पडण्याची शक्यता आहे. मात्र कारखानदारांनी शेतकऱ्यांच्या उसाची रक्कम मोठ्या प्रमाणात थकविल्यामुळे ऊस उत्पादक हवालदिल झाला आहे. जिल्ह्यातील कारखानदारांनी जवळपास पाचशे कोटी रुपयांची उसाची रक्कम थकविली आहे. .Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...गेल्या काही वर्षांत सोलापूर जिल्ह्यात ऊस कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांची संघटित आर्थिक पिळवणूक सुरू आहे. राज्याच्या साखर अधिनियमानुसार ऊस तोडणीपासून पंधरा दिवसाच्या आत शेतकऱ्याला त्याच्या उसाची रक्कम देणे बंधनकारक आहे. रक्कम थकल्यास थकीत रकमेवर व्याज देण्याची ही तरतूद आहे. मात्र सोलापूर जिल्ह्यात साखर कारखानदारांनी मजबूत साखळी तयार केली आहे. .अपवाद वगळता कारखानदार सुरुवातीला शेतकऱ्यांच्या उसाची रक्कम वेळेवर देतात हंगाम मध्यावर येतात शेतकऱ्यांच्या उसाची रक्कम थकविण्यास सुरुवात होते. सुरुवातीला शेतकऱ्यांच्या उसाची पूर्ण रक्कम दिली जाते तर हंगाम मध्यावर आलेल्या शेतकऱ्यांना अर्धी रक्कम दिली जाते. मात्र हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात येणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला एक दमडीही मिळत नाही..श्रीपूर येथील पांडुरंग सहकारी आणि पिंपळनेरचा श्री विठ्ठलराव शिंदे सहकारी कारखाना शेतकऱ्यांना वेळेवर रक्कम देत आहे. त्याचबरोबर बाबूराव बोत्रे-पाटील यांच्या ओंकार ग्रुपच्या माध्यमातून चालवल्या जाणाऱ्या कारखान्याच्या उसाच्या रकमाही शेतकऱ्यांना अदा केल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र उर्वरित कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात रक्कम थकविली आहे..जिल्ह्यातील बहुतांश कारखानदार सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असल्याने त्यांच्या राजकीय दबावापुढे प्रशासनही हतबल असल्याचा आरोप होत आहे. यामुळेच थकीत एफआरपी प्रकरणात कठोर कारवाई होताना दिसून येत नाही..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...जिल्ह्यातील साखर हंगामाची स्थितीगळीत हंगाम सुरू केलेल्या कारखान्यांची संख्या ः ३४एकूण गळीत ः १ कोटी ५३ लाख ७६ हजार ३३१ मे. टनसाखर उत्पादन ः १ कोटी ३५लाख १८हजार ३५ क्विंटलशेतकऱ्यांची थकलेली रक्कम ः ४९६ कोटी रुपये .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.