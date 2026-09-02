Sugarcane Transport Safety: रिफ्लेक्टर नसेल तर ऊस वाहतूक बंद! अपघात टाळण्यासाठी साखर आयुक्तांचे कारखान्यांना निर्देश

सोलापूर: ऊस गाळप हंगाम सुरू होताच रस्त्यांवर ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर-ट्रेलर, बैलगाडी, अंगद-जुगाड आणि ट्रकची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते. या वाहनांमुळे विशेषतः रात्रीच्या वेळी अपघातांचा धोका वाढतो. त्यामुळे ऊस वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांवर रिफ्लेक्टर बोर्ड व रिफ्लेक्टिव्ह टेप बंधनकारक केली आहे. याबाबत साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांना निर्देश दिले आहेत..यंदाच्या २०२६-२७ ऊस गाळप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर २१ ऑगस्ट रोजी हे निर्देश देण्यात आले. मोटार वाहन कायद्यानुसार ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या पुढील व मागील बाजूस रिफ्लेक्टिव्ह टेप असणे आवश्यक आहे..Solapur IT Park: आयटी पार्कसाठी आठवडाभरात जमीन हस्तांतरण; मोजणी पूर्ण, हद्द निश्चिती अन् सांडव्यासाठी जागेचा निर्णय बाकी.रिफ्लेक्टर नसल्यास संबंधित वाहनधारक व मालकावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. सोलापूर जिल्ह्यात दरवर्षी ऊस गाळप हंगामात ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमुळे अपघात होतात. रात्री रस्त्याच्या कडेला उभी असलेली किंवा संथगतीने जाणारी वाहने अनेकदा मागून येणाऱ्या वाहनचालकांच्या लक्षात येत नाहीत..त्यामुळे धडक होऊन गंभीर अपघात होण्याची शक्यता असते. यंदा ही शक्यता कमी करण्यासाठी साखर आयुक्तालयाने सुरक्षेच्या उपाययोजनांवर भर दिला आहे. कारखान्यांनी ऊस वाहतूकदारांकडून वाहनांची तपासणी करून घेण्याबरोबरच चालकांकडे वाहनाची आवश्यक कागदपत्रे व विमा असल्याची खात्री करावी. क्षमतेपेक्षा अधिक ऊस भरू नये. नोंदणी नसलेल्या ट्रेलरला बैलगाडी किंवा ट्रॅक्टरला जोडून ऊस वाहतूक करू नये, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत..कोण आहेत IAS आशिमा मित्तल? मनोज जरांगेंशी चर्चेला गेलेल्या शिष्टमंडळातील महिला अधिकारी.सुरक्षित ऊस वाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या सूचना ट्रॅक्टर-ट्रेलर, बैलगाडी, अंगद-जुगाड व ट्रकवर रिफ्लेक्टर बोर्ड व रिफ्लेक्टिव्ह टेप लावावी. क्षमतेपेक्षा अधिक ऊस भरू नये. ट्रेलरला योग्य ब्रेक व आवश्यक सुरक्षा साधने असावीत. नोंदणी नसलेला ट्रेलर वापरू नये. चालकाकडे परवाना, विमा आदी आवश्यक कागदपत्रे असावीत. रात्री वाहन रस्त्यावर उभे करायचे असल्यास ते इतर वाहनांना स्पष्टपणे दिसेल, याची काळजी घ्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.