सोलापूर

Sugarcane Transport Safety: रिफ्लेक्टर नसेल तर ऊस वाहतूक बंद! अपघात टाळण्यासाठी साखर आयुक्तांचे कारखान्यांना निर्देश

Reflectors Made Mandatory for Sugarcane Transport Vehicles: २०२६-२७ ऊस गाळप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर साखर आयुक्तांनी ऊस वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांवर रिफ्लेक्टर बोर्ड आणि रिफ्लेक्टिव्ह टेप बंधनकारक केली आहे.
Sugarcane Transport Safety

Sugarcane Transport Safety

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर: ऊस गाळप हंगाम सुरू होताच रस्त्यांवर ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर-ट्रेलर, बैलगाडी, अंगद-जुगाड आणि ट्रकची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते. या वाहनांमुळे विशेषतः रात्रीच्या वेळी अपघातांचा धोका वाढतो. त्यामुळे ऊस वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांवर रिफ्लेक्टर बोर्ड व रिफ्लेक्टिव्ह टेप बंधनकारक केली आहे. याबाबत साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांना निर्देश दिले आहेत.

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