Shaktipith Highway: शक्तिपीठ महामार्गासाठी मोजणी सुरू; कलम १६३ लागू, गावांमध्ये तणाव, शेतकऱ्यांचा संवादाचा आग्रह!

वैराग शहर : शक्तिपीठ महामार्गासाठी वैराग परिसरातील नऊ गावांमध्ये जमिनीची मोजणी सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर कलम १६३ लागू करण्यात आले आहे. यामुळे गौडगाव, मालेगाव, रातंजन, आंबेगाव, आंबाईचीवाडी, जवळगाव, हत्तीज आणि शेळगाव गावातील शेतकऱ्यांमध्ये कारवाईच्या भीतीने अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्गात बदल निश्चित! सोलापूर जिल्ह्यापासून नवा मार्ग, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितला कसा असेल बदल...शेतकऱ्यांसाठी जमीन ही केवळ मालमत्ता नसून उपजीविकेचे साधन आणि पिढ्यान्पिढ्यांची आठवण आहे. त्यामुळे जमिनीची मोजणी सुरू होताच अनेक शेतकऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली. "विकास व्हावा याला आमचा विरोध नाही; पण आमच्या आयुष्याचा निर्णय आमच्याशी चर्चा न करता का घेतला जातो?" असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत. मोजणी प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी, योग्य आणि वेळेवर भरपाई मिळावी तसेच पुनर्वसनाबाबत स्पष्ट हमी द्यावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. "आम्ही रस्त्याच्या विरोधात नाही; पण आमच्या उदरनिर्वाहाचा रस्ता बंद होऊ नये," अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली..दरम्यान, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. आमदार दिलीप सोपल तसेच माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी विकास आणि शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला यामध्ये समतोल साधावा, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. शेतकऱ्यांच्या मनातील भीती दूर झाली तर विकासाचा मार्ग अधिक सुसह्य होईल, असे जाणकारांचे मत आहे..Pune News: वाहने राज्यातच, फिटनेस परराज्याचा; आरटीओ अधिकारी-दलालांचे संगनमत, कागदोपत्री तपासणीमुळे सुरक्षा धोक्यात!.विकासाच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचे नुकसान नकोगावांमध्ये आजही काही वृद्ध शेतकरी शेताच्या बांधावर बसून दूरवर नजर लावून आहेत. त्यांच्या मनात एकच प्रश्न आहे. 'उद्याचा दिवस कसा असेल?' कारण आमच्याकडे उद्योगधंदे नाहीत; आमचा उद्योग म्हणजे शेती. जमीन गेली तर आमचे भविष्य काय? अशी चिंता ते व्यक्त करतात. बार्शी तालुक्यातील या नऊ गावांचा प्रश्न केवळ जमिनीपुरता मर्यादित नसून तो शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाशी निगडित आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.