सोलापूर

Shaktipith Highway: शक्तिपीठ महामार्गासाठी मोजणी सुरू; कलम १६३ लागू, गावांमध्ये तणाव, शेतकऱ्यांचा संवादाचा आग्रह!

Village unrest over Shaktipith Highway compensation issue: शेतकऱ्यांच्या संवादाची मागणी; शक्तिपीठ महामार्गासाठी मोजणी सुरू
Tension in Villages Over Shaktipith Project; Administration Tightens Security

Tension in Villages Over Shaktipith Project; Administration Tightens Security

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वैराग शहर : शक्तिपीठ महामार्गासाठी वैराग परिसरातील नऊ गावांमध्ये जमिनीची मोजणी सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर कलम १६३ लागू करण्यात आले आहे. यामुळे गौडगाव, मालेगाव, रातंजन, आंबेगाव, आंबाईचीवाडी, जवळगाव, हत्तीज आणि शेळगाव गावातील शेतकऱ्यांमध्ये कारवाईच्या भीतीने अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
Agriculture Land
Land Acquisition
district
National Highway
Protest
Solapur

Related Stories

No stories found.