Solapur: तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईची धास्ती, भेसळयुक्त दूधाचा टँकर कालव्यात ओतला; उग्र वासाने नागरिक त्रस्त

पंढरपूर: तालुक्यातील सुपली येथील उजनी उजवा कालव्यात अज्ञातांनी सुमारे २० हजार लिटर भेसळयुक्त दूध सोडल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कालव्यात मोठ्या प्रमाणावर दूध साचल्याने परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरली असून, नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. लहान मुलांच्या आरोग्यावरही याचा परिणाम झाल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली आहे..अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईच्या धास्तीने भेसळयुक्त दूध कालव्यात सोडून दिल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने या घटनेची गंभीर दखल घेतली असून, घटनास्थळाची पाहणी करून तपास सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत..मोठी बातमी! पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणी आरोपींची निर्दोष मुक्तता, २० वर्षांनी निकाल.अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभरात दूध भेसळ प्रकरणांविरोधात कठोर कारवाई सुरू केल्यानंतर अनेक भेसळ माफियांमध्ये धास्ती निर्माण झाली आहे. पंढरपूर तालुक्यातही दूध भेसळीचे प्रकार सुरू असल्याची चर्चा या घटनेनंतर पुन्हा ऐरणीवर आली आहे..गुरुवारी (ता. १८) रात्री अज्ञातांनी कालव्यात दूध सोडल्याचे उघडकीस आले. साचलेल्या दुधामुळे परिसरात उग्र वास पसरला असून महिला, लहान मुले आणि नागरिकांना त्याचा त्रास होत आहे. संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थ गणेश माळी यांनी केली आहे..FDA Action: तुकाराम मुंढे अॅक्शन मोडवर, राज्यभरात धडाका; बालरोगतज्ज्ञाच्या रुग्णालयावर एफडीएची कारवाई, औषधसाठा जप्त."सुपली येथील कालव्यात भेसळयुक्त दूध सोडल्याची माहिती मिळाली आहे.घटनास्थळी जाऊन पंचनामा करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी सखोल तपास करून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल."-बाळासाहेब देसाई, सहायक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.