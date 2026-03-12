सोलापूर

Solapur News: साेलापूरातील ‘त्या’ सात ग्रामसेवकांवर होणार निलंबनाची कारवाई; मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम घेणार निर्णय!

Solapur gram sevak controversy latest news: सात ग्रामसेवकांच्या निलंबनाची प्रक्रिया सुरू; सोलापूर जिल्हा परिषदेचा ऐतिहासिक निर्णय
Solapur ZP May Suspend Seven Gram Sevaks; CEO Kuldeep Jangam to Take Final Decision

Solapur ZP May Suspend Seven Gram Sevaks; CEO Kuldeep Jangam to Take Final Decision

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : जून ते जुलै २०२५ या कालावधीत बदली होऊनही नवीन ठिकाणी १७ ग्रामसेवक रुजू झाले नव्हते. सर्व १७ जणांना रुजू न झाल्‍याबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. नोटीस दिल्यानंतर १० ग्रामसेवक पदभार सोपवून नवीन ठिकाणी रुजू झाले.

Loading content, please wait...
district
Zilla Parishad
Gram Sevak
suspension
Solapur

Related Stories

No stories found.