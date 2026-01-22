सोलापूर

Solapur Crime: चारित्र्याच्या संशयावरून विवाहितेचा खून; पंढरपूर तालुका हादरला, पती, सासू, सासऱ्याने आवळला गळा, काय घडलं..

Family Dispute leads to Murder in Pandharpur taluka: चारित्र्याच्या संशयावरून विवाहितेचा खून; पती, सासू, सासऱ्याला अटक
Pandharpur police investigating a shocking family murder case involving a married woman.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

करकंब : बाळंतपणाचा खर्च माहेरील लोकांनी दिला नाही म्हणत तसेच चारित्र्यावर संशय घेऊन पती, सासू, सासऱ्याने विवाहितेचा गळा आवळून खून केला. पंढरपूर तालुक्यातील करोळे येथे सोमवारी (ता. १९) ही घटना घडली. खून केल्यानंतर सदर विवाहितेने आत्महत्या केल्याचा बनाव रचण्यात आला होता.

