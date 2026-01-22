Solapur Crime: चारित्र्याच्या संशयावरून विवाहितेचा खून; पंढरपूर तालुका हादरला, पती, सासू, सासऱ्याने आवळला गळा, काय घडलं..

करकंब : बाळंतपणाचा खर्च माहेरील लोकांनी दिला नाही म्हणत तसेच चारित्र्यावर संशय घेऊन पती, सासू, सासऱ्याने विवाहितेचा गळा आवळून खून केला. पंढरपूर तालुक्यातील करोळे येथे सोमवारी (ता. १९) ही घटना घडली. खून केल्यानंतर सदर विवाहितेने आत्महत्या केल्याचा बनाव रचण्यात आला होता..Organ Donation: अपर्णाच्या मरणोत्तर नेत्रदानाने दोघांना मिळाली नवी दृष्टी; आंब्रुळकरवाडीच्या सावंत कुटुंबीयांकडून समाजापुढे आदर्श!.करोळे (ता. पंढरपूर) येथील मायाक्का ऊर्फ माया विष्णू शिंगाडे असे खून झालेल्या विवाहितेचे नाव आहे. १९ जानेवारी रोजी पहाटे साडेपाच वाजता विष्णू हरिदास शिंगाडे व त्याची आई मंगलाबाई शिंगाडे (रा. करोळे) हे दोघे विष्णू याची पत्नी मायाक्का ऊर्फ माया (वय २३) हिने घराजवळील झाडाला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मिळून आल्याचे सांगून तिला उपजिल्हा रुग्णालय अकलूज येथे उपचारासाठी नेले होते. वैद्यकीय अधिकारी यांनी तपासणी करून ती उपचारापूर्वीच मृत झाली असल्याची माहिती पोलिसांना दिली..पोलिसांनी महिलेच्या मृतदेहाची पाहणी केल्यावर तिच्या गळ्यावर गळफास घेतल्याचे व्रण दिसत होते. परंतु चेहऱ्यावर मारहाणीच्याही जखमा दिसत होत्या. त्यामुळे पती व सासूकडे केलेल्या अधिक तपासात त्या दोघांच्या बोलण्यात तफावत जाणवली. त्यामुळे संशय बळावल्याने त्या दोघांकडे सखोल तपास करत मयत महिलेची वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून उत्तरीय तपासणी केली असता तिचा मृत्यू हा गळा दाबून झाल्याचे निष्पन्न झाले. .तपासाअंती पती, सासू व सासरे यांनीच तिचा गळा दाबून खून करून आत्महत्येचा बनाव केल्याचे उघड झाले. त्याआधीही मृत महिलेचा सासरकडील लोकांकडून तिच्या बाळंतपणाचा खर्च माहेराकडील लोकांनी दिला नाही म्हणून व चारित्र्याच्या संशयावरून शारीरिक व मानसिक छळ सुरू होता. तिला माहेरी जाऊ देत नव्हते. माहेरच्या व्यक्तीला बोलूही दिले जात नव्हते..सदरची कामगिरी पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अपर पोलिस अधीक्षक प्रीतम यावलकर, सहाय्यक पोलिस अधीक्षक प्रशांत डगळे यांचे मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक योगेश लंगुटे, पोलिस कर्मचारी अरुण राजकर, लक्ष्मण भांगे, असिफ आतार, तानाजी धिमधिमे, संदेश शिकतोडे, हनुमंत सावंत, श्याम गायकवाड, स्वप्निल बागल, अमोल माळी, धनाजी सुर्वे, आदींनी पार पाडली..Solapur News: भाजपत सर्व्हेच्या आडून घराणेशाही; नेत्यांच्या पत्नी, भाऊ, मुलास उमेदवारी, निष्ठावंत कार्यकर्ते मात्र बाजूलाच!.भावाने दिली फिर्यादयाबाबत मृत विवाहितेचा भाऊ बिरूदेव ज्ञानदेव सलगर यांनी करकंब पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यावरून पती विष्णू शिंगाडे, सासरा हरिदास शिंगाडे, सासू मंगलाबाई शिंगाडे (सर्व रा. करोळे) यांच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक केली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक नीलेश गायकवाड तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.