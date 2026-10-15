Pune Solapur Highway: ‘स्वाभिमानी’च्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल; पुणे-सोलापूर महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केल्याचे प्रकरण

टेंभुर्णी: चालू गळीत हंगामात उसाला प्रतिटन साडेपाच हजार रुपये दर मिळावा, या मागणीसाठी पुणे-सोलापूर महामार्गावरील भीमानगर येथे विनापरवाना रास्ता रोको आंदोलन करून वाहतुकीस अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या २० पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसह अन्य ५० ते ६० अनोळखी व्यक्तींविरुद्ध टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .Success Story: आई गाईचा गोठा सांभाळते, वडील शेती करतात; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर गाठली पोलीस वर्दी, अनुजा पवारचा प्रेरणादायी प्रवास.दुष्काळामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला असून, उसाला प्रतिटन साडेपाच हजार रुपये दर द्यावा, तसेच साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) प्रतिकिलो ५० रुपये आणि इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७० रुपये निश्चित करावा, या मागण्यांसाठी संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला होता. .त्यानुसार पोलिसांनी बंदोबस्त ठेवला होता. पोलिस निरीक्षक बाळासाहेब भरणे यांनी आंदोलन करू नये, असे समजावून सांगून पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना नोटीसही बजावली होती. मात्र, नोटिशीचे उल्लंघन करून भीमानगर येथे सुमारे तीन तास रास्ता रोको करण्यात आला. त्यामुळे वाहतूक ठप्प होऊन वाहनांच्या दोन ते अडीच किलोमीटरपर्यंत रांगा लागल्या. या प्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल गणेश इंगोले यांनी फिर्याद दिली आहे. .Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...त्यानुसार स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रताप तात्या बालवडकर, माढा तालुकाध्यक्ष प्रतापराव उत्तम पिसाळ, जिल्हाध्यक्ष सचिन पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रशांत पाटील, युवक अध्यक्ष अमरसिंह नरसिंहराव कदम यांच्यासह हरी माने, अभिजीत रामचंद्र कवडे यांच्यासह अन्य ५० ते ६० अनोळखी व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक भीमराव गोळे पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.