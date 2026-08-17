Solapur Accident: शाळेतील ध्वजवंदनाचा कार्यक्रम संपला, पण घरी पोहोचण्याआधीच काळाचा घाला; शिक्षकाचा अपघाती मृत्यू

कुर्डुवाडी: स्वातंत्र्यदिनानिमित्त आयोजित ध्वजवंदनाचा कार्यक्रम आटोपून घरी परतणाऱ्या शिक्षकाच्या दुचाकीला टेंपोने जोरात धडक दिल्याने शिक्षक संजय बाळकृष्ण कांबळे (रा. भोसरे, ता. माढा) यांचा गंभीर जखमी होऊन मृत्यू झाला. ही घटना ता. १५ रोजी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास कुर्डुवाडी-करमाळा रस्त्यावरील ढवळस पाटी येथे घडली..UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.कांबळे हे ढवळस (ता. माढा) येथल जय जगदंबा विद्यालयात कार्यरत होते. शाळेचे मुख्याध्यापक श्रीहरी कापसे (रा. वैराग, ता. बार्शी) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून टेंपोचालक अरविंद भांगे (रा. शेटफळ) याच्याविरुद्ध कुर्डुवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..ध्वजवंदनाचा कार्यक्रम संपल्यानंतर मुख्याध्यापक श्रीहरी कापसे व शिक्षक नेताजी घोरपडे हे दोघे एका दुचाकीवर, तर शिक्षक संजय कांबळे स्वतःच्या दुचाकीवरून कुर्डुवाडीकडे निघाले होते. ढवळस पाटी चौकात कांबळे दुचाकी (क्र. एमएच ४५ एवाय ५८३८) वरून कुर्डुवाडी-करमाळा रस्ता ओलांडत असताना कुर्डुवाडीकडून करमाळ्याच्या दिशेने भरधाव वेगाने जाणाऱ्या टेम्पोने (क्र. एमएच ०४ एफयू ५७८५) त्यांच्या दुचाकीला मागील बाजूने धडक दिली..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .धडकेने कांबळे रस्त्याच्या कडेला असलेल्या खड्ड्यात फेकले गेले. त्यांच्या डोक्याला व पायाला गंभीर दुखापत झाल्याने ते जागीच बेशुद्ध पडले. फिर्यादी, त्यांच्या सहकाऱ्यांनी व तेथे थांबलेल्या नागरिकांनी त्यांना रुग्णवाहिकेतून कुर्डुवाडी येथील खासगी रुग्णालयात, त्यानंतर ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी नेले. मात्र, डॉक्टरांनी उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले, असे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.