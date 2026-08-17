सोलापूर

Solapur Accident: शाळेतील ध्वजवंदनाचा कार्यक्रम संपला, पण घरी पोहोचण्याआधीच काळाचा घाला; शिक्षकाचा अपघाती मृत्यू

Kurduwadi Teacher Dies In Fatal Road Accident After Flag Hoisting: ध्वजवंदनानंतर घरी परतताना टेंपोच्या जोरदार धडकेत शिक्षक संजय कांबळे यांचा जागीच मृत्यू; कुर्डुवाडी-करमाळा रस्त्यावर ढवळस पाटीजवळ भीषण अपघात
Kurduwadi Road Accident Claims Teachers Life After Independence Day Flag Hoisting Ceremony At School

Kurduwadi Road Accident Claims Teachers Life After Independence Day Flag Hoisting Ceremony At School

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कुर्डुवाडी: स्वातंत्र्यदिनानिमित्त आयोजित ध्वजवंदनाचा कार्यक्रम आटोपून घरी परतणाऱ्या शिक्षकाच्या दुचाकीला टेंपोने जोरात धडक दिल्याने शिक्षक संजय बाळकृष्ण कांबळे (रा. भोसरे, ता. माढा) यांचा गंभीर जखमी होऊन मृत्यू झाला. ही घटना ता. १५ रोजी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास कुर्डुवाडी-करमाळा रस्त्यावरील ढवळस पाटी येथे घडली.

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