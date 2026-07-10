Mangalwedha News : मंगळवेढ्यात शिक्षकांची रिक्त पदे, बी.एल.ओ नेमणूकीने शिक्षणाचा खेळखंडोबा

मंगळवेढा - तालुक्यातील 183 शाळेमध्ये शिक्षकांची 78 पदे रिक्त असताना कार्यरत शिक्षकांमधून 101 शिक्षकांची मतदार पुनर्रचना सर्वेक्षणासाठी नेमणूक केल्यामुळे तालुक्यातील शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला असून, शिक्षकांना बीएलओ कामातून मुक्त करावे. अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने प्रांत अधिकारी बी. आर. माळी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली..यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनावर तालुकाध्यक्ष अशोक माने शहराध्यक्ष अजय गाडे दीपसागर पारधे वैभव भंडारे सोमनाथ डावरे लखन शीकतोडे अजित खंदारे किशोर कसबे राहुल शिवशरण वि. ना शिवशरण गुरुजी यांच्या सह्या आहेत. यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, एस आर आय मोहिमेसाठी शिक्षकांना बीएलओ म्हणून नियुक्त केल्यामुळे तालुक्यातील मुलाच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे..तालुक्यामध्ये 78 पेक्षा अधिक पदे शिक्षकांची रिक्त आहेत. त्यामुळे सध्या शिक्षण व्यवस्थेचा खेळ खंडोबा झाला असताना त्यातच कार्यरत असलेल्या शिक्षकांतील 101 शिक्षकांची बी एल ओ म्हणून नेमणूक केल्यामुळे सध्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभीच शिक्षणाचा अंधार निर्माण झाला..शिक्षकांना या कामातून मुक्त करून त्यांना त्या जागेवर पर्यायी व्यवस्था विशेषता ज्या खात्याचे सध्या काम सुरू नाही. त्या खात्यातील कर्मचाऱ्यांचे विशेषता तालुक्यामध्ये बेरोजगार शिक्षित असलेल्या तरुणांना यामध्ये घ्यावे. या माध्यमातून तरुणांना रोजगार आणि अनुभव निर्माण होईल. अन्य खात्यातील कर्मचाऱ्यांना या कामासाठी नियुक्त करावे जेणेकरून त्यांना त्या कामातून मानधन रूपाने मोबदला मिळेल या दृष्टीचे नियोजन प्रशासनाने करावे अशी मागणी या निवेदनात नमूद करण्यात आले..भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षणाला वाघिणीचे दूध म्हटले आहे. परंतु तालुक्यातील मुलांना वाघिणीचे दूध पाजण्यास प्रशासनाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे अडचणीचे ठरत आहे. ते दूध विद्यार्थ्यांना शिक्षण रूपाने मिळत नसल्यामुळे ती विद्यार्थी भविष्यात कसे गुरगुरणार.- अजय गाडे, शहराध्यक्ष वंचित बहुजन आघाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.