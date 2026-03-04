सोलापूर

Ladki Bahin Yojana : केवायसी करूनही मिळेना लाडक्या बहिणींना दरमहा अनुदान

महिलांना दरमहा मिळणाऱ्या दीड हजार रुपये अनुदान तालुक्यातील अनेक महिलांनी ई-केवायसी करून देखील त्यांच्या बँक खात्यावर जमा झाले नाहीत.
हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा - मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलाना दरमहा मिळणाऱ्या दीड हजार रुपये अनुदान तालुक्यातील अनेक महिलांनी ई-केवायसी करून देखील त्यांच्या बँक खात्यावर जमा झाले नाहीत. या योजनेसाठी आपण पात्र की अपात्र हे देखील समजत नसल्यामुळे शासनाच्या या योजनेबद्दल महिलांमधून संताप जनक प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

