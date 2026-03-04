Ladki Bahin Yojana : केवायसी करूनही मिळेना लाडक्या बहिणींना दरमहा अनुदान

मंगळवेढा - मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलाना दरमहा मिळणाऱ्या दीड हजार रुपये अनुदान तालुक्यातील अनेक महिलांनी ई-केवायसी करून देखील त्यांच्या बँक खात्यावर जमा झाले नाहीत. या योजनेसाठी आपण पात्र की अपात्र हे देखील समजत नसल्यामुळे शासनाच्या या योजनेबद्दल महिलांमधून संताप जनक प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत..2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने राज्यातील 18 ते 65 वयोगटातील महिलांसाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना अंमलात आणली. त्यासाठी त्या कुटुंबातील महिला व एक वाईट मुलगी याचा एका कार्डावर लाभ देण्याचे निश्चित केले. यासाठी पात्र महिलेच्या खात्यावर दरमहा दीड हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला..मात्र, या निवडणुकीपूर्वी या खात्यावर महिलांचे दीड हजार रुपये जमा झाले मात्र डिसेंबर महिन्यापूर्वी शासनाने पात्र महिलांसाठी पुन्हा ई केवायसी करण्याची अट घातली त्यातील काय बहुसंख्य महिलांनी केवायसी देखील केली परंतु ही केवायसी करून देखील अद्याप त्या पात्र महिलांना त्यांच्या खात्यावर असणारी रक्कम जमा झालेली नाही..शासनाने दरमहा हप्ता जमा केल्याचे जाहीर करतात सदर महिला आपण पात्र असल्याचे समजून बँकांना हेलपाटे घालून थकल्या आहेत. शासनाच्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या संकेतस्थळावर सदर महिलांनी चुकीची ई-केवायसी केलेल्याना दुरुस्त करण्यासाठीचा पर्याय दिला. मात्र, ज्या महिलेंची केवायसी झाली आहे किंवा नाही याबाबतची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध होत नाही.या संदर्भात तालुका स्तरावरील कार्यालयाशी संपर्क साधला असता, याबाबत सविस्तर माहिती कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे उपलब्ध नसल्यामुळे महिला न मिळालेल्या अनुदानाबद्दल गोंधळून गेला आहे. त्यामुळे आपण पात्र की अपात्र या संभ्रमात महिला सापडलेल्या आहेत..मंगळवेढा तालुक्यातील लाभार्थ्यावर एक नजरलाडकी बहीण योजनेसाठी 35 हजार 718 महिलांनी यासाठी अर्ज केले. त्यापैकी 4722 लाभार्थी महिलांची शासनाने त्यांच्या लाभाबाबत पडताळणी लावली. तर 797 महिलांनी 65 वर्षे पूर्ण केल्यामुळे त्यांचा लाभ बंद झाला आहे. 203 महिलांनी वय कमी असताना ऑनलाईन अर्ज केले.तर 64 महिलांच्या अर्जावर स्त्रि ऐवजी पुरुष झाल्यामुळे त्यांचे अनुदान प्रलंबित आहे..या योजनेसाठी शासनाने घालून दिलेल्या अटीत मी पात्र असताना देखील असून, त्यासाठी केवायसी देखील केली. मात्र, अद्याप तीन महिने झाले तरी मला मिळणारे अनुदान अद्याप जमा झाले नाही.- अश्विनी सोलनकर, लाभार्थी महिला.होळी भोवती बोंबलण्याऐवजी योजनेच्या नावाने बोंबाबोंब करण्याची वेळ आली. वेळ पाळणारा भाऊ गेल्यामुळेच मायबहिणींवर वाईट वेळ आली. बहिणींच्या हक्काचे पैसे होलीकात दहन झाले का काय अशी शंका वाटते. सतत प्रश्नचिन्ह ऊभा करणारी लाडकी बहिण योजना कधी सुरळीत होणार? महिलांना पात्र की अपात्र या संदर्भातील माहिती तालुकास्तरावर उपलब्ध व्हावी विनाकारण महिलांना हेलपाटे व त्रास देण्याची भूमिका शासनाने निभावू नये.- ॲड. कोमल साळुंखे उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.