Tembhurni Crime : गाडी पार्किंगच्या कारणावरून सुरू असलेले भांडण सोडविण्यास गेलेल्या एकाचा चाकूने भोसकून खून; दोन संशयित आरोपींना अटक

टेंभुर्णी - घरासमोर गाडी पार्किंग करण्याचे कारणावरून सुरू असलेले भांडण सोडविण्यासाठी गेलेला नागनाथ मच्छिंद्र जाधव (वय- 41 रा.वेणेगांव ता.माढा) यास शिवीगाळी करून खाली पाडून हाताने, लाथाबुक्क्याने मारहाण करून चाकूने पाटीत व मांडीवर भोकसून त्याचा खून करण्यात आला..टेंभुर्णीतील नाळेवस्ती येथील सद्दाम पटवारी यांचे घरासमोर पार्कीग जागेमध्ये गुरूवारी रात्री सव्वा दहा वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. या प्रकरणी टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यात पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून दोन संशयितआरोपींना पोलीसांनी अटक केली आहे. उर्वरित तीन संशयित आरोपी घटना घडल्यानंतर फरार झाले असून या आरोपींच्या शोधासाठी पोलीसांची दोन पथक रवाना झाली आहेत..खून झालेल्या नागनाथ जाधव यांचा भाऊ महेश मच्छिंद्र जाधव (वय-39, रा. देवीचे मंदिराजवळ, वेणेगांव, ता. माढा, जि. सोलापूर) याने टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली असून राज कदम, समाधान चौधरी (दोघे रा. टेंभुर्णी, ता. माढा) सागर कुटे (रा. वेणेगांव, ता. माढा) रणजीत विलास पवार (वय-28, रा. शिवाजीनगर, टेंभुर्णी, ता. माढा), प्रतिक नागनाथ बागवाले (वय-22, रा. बागवालेवस्ती, टेंभुर्णी, ता. माढा) या संशयित आरोपीं विरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यातील रणजीत विलास पवार व प्रतिक नागनाथ बागवाले या दोन संशयित आरोपींना या प्रकरणी पोलीसांनी अटक केली आहे..याविषयी पोलीसांकडून समजलेली अधिक माहिती अशी,गुरूवारी रात्री सव्वा दहा वाजण्याच्या सुमारास टेंभुर्णीतील नाळेवस्ती येथील सद्दाम पटवारी यांचे घरासमोर पार्कींगच्या जागेमध्ये गाडी लावण्याच्या कारणावरून भांडण सुरू झाले. त्यावेळी नागनाथ मच्छिंद्र जाधव हे भांडण सोडविण्यासाठी गेले असता त्यांना संशयित आरोपी राज कदम, समाधान चौधरी,सागर कुटे रणजीत विलास पवार व प्रतिक नागनाथ बागवाले यांनी शिवीगाळी करून खाली पाडून हाताने, लाथाबुक्क्याने मारहाण केली..समाधान चौधरी व सागर कुटे यांनी चाकूने पाटीत व मांडीवर भोकसून नागनाथ जाधव यास गंभीर जखमी केले. यावेळी सद्दाम पटवारी यांनाही हाताने लाथाबुक्क्याने मारहाण करून जखमी केले आहे. यानंतर सर्वजण आय 20 कार व टाटा एंट्रामध्ये बसून पळून गेले. या मारहाणीत गंभीर जखमी झालेल्या नागनाथ जाधव यांच्यावर टेंभुर्णीतील एका खाजगी रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी अकलूज येथील रूग्णालयात हलविण्यात आले. या रूग्णालयात उपचार सुरू असताना पहाटेच्या सुमारास नागनाथ जाधव हे मयत झाले..या घटनेची माहिती समजताच करमाळा येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी सहाय्यक पोलीस अधीक्षक अंजली कृष्णा व्ही.एस., टेंभुर्णी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक राजकुमार भुजबळ, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संदेश बावकर, पोलीस उपनिरीक्षक सागर गायकवाड हे आपल्या सहकार्यांसह घटनास्थळी दाखल झाले. या घटनेचे गांभीर्य ओळखून सहाय्यक पोलीस अधीक्षक अंजली कृष्णा व्ही. एस. या दिवसभर टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यात ठाण मांडून बसल्या असून. त्यांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली..या गुन्ह्यातील संशयित फरारआरोपींच्या शोधासाठी स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभाग व टेंभुर्णी पेालीस ठाण्यातील गुन्हे प्रकटीकरण शाखेची दोन पोलीस पथक रवाना केली. या खून प्रकरणातील रणजीत विलास पवार व प्रतिक नागनाथ बागवाले या दोन संशयित आरोपींना अटक करण्यात पोलीसांना यश आले असून उर्वरित तीन संशयित आरोपींचा कसून शोध सुरू आहे.लवकरच या आरोपींनाही अटक करण्यात येईल असे पोलीसांकडून सांगण्यात आले. पुढील तपास सहाय्यक पोलीस अधीक्षक अंजली कृष्णा व्ही. एस. या करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.