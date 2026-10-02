सोलापूर

Tembhurni Crime : गाडी पार्किंगच्या कारणावरून सुरू असलेले भांडण सोडविण्यास गेलेल्या एकाचा चाकूने भोसकून खून; दोन संशयित आरोपींना अटक

घरासमोर गाडी पार्किंग करण्याचे कारणावरून सुरू असलेले भांडण सोडविण्यासाठी गेलेल्या एकाचा चाकूने भोसकून खून.
Nagnath jadhav

Nagnath jadhav

sakal

संतोष पाटील
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टेंभुर्णी - घरासमोर गाडी पार्किंग करण्याचे कारणावरून सुरू असलेले भांडण सोडविण्यासाठी गेलेला नागनाथ मच्छिंद्र जाधव (वय- 41 रा.वेणेगांव ता.माढा) यास शिवीगाळी करून खाली पाडून हाताने, लाथाबुक्क्याने मारहाण करून चाकूने पाटीत व मांडीवर भोकसून त्याचा खून करण्यात आला.

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